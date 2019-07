Mit dem Smartphone zu JACK DANIEL'S / Neue Augmented Reality App nimmt User mit auf eine virtuelle Reise zur JACK DANIEL DISTILLERY nach Lynchburg, Tennessee (FOTO)

Hamburg (ots) -Auf die Flasche, fertig, los: Wer die neue App von Brown-Formanauf das Etikett einer JACK DANIEL'S Old No. 7 Flasche richtet, kommtin den Genuss eines besonderen AR-Erlebnisses. In drei Modulen("Distillery", "Prozess" und "Jack") wird die ganze Welt desberühmten Tennessee Whiskeys erlebbar. User besuchen via Smartphonedie Destillerie, erhalten Einblicke in die Herstellung und ergründenden Mythos des Erfinders Jasper Newton "Jack" Daniel."Die Herstellung von JACK DANIEL'S Old No. 7 ist ein hochinteressanter Vorgang. Mit dieser App ermöglichen wir es Fans undInteressenten überall auf der Welt, das mitzuerleben - bequem vonzuhause aus", sagt Tanja Steffen, Head of JACK DANIEL'S Germany beiBrown-Forman Deutschland. Jedes Jahr besuchen Zehntausende Menschenaus aller Welt die Distillery in Lynchburg. Mit der neuen App kannnun wirklich jeder dabei sein.Die deutschsprachige Version der App ist ab sofort gratis in denApp Stores zum Download verfügbar. In englischer Sprache ist siebereits seit 11. Juni 2019 unter "JACK DANIEL'S AR Experience"erhältlich. Entwickelt wurde die App in Zusammenarbeit mit Tactic,einem in San Francisco ansässigen Unternehmen, das auf die Produktionimmersiver Erlebnisse spezialisiert ist.Fotomaterial zum Download finden Sie unter folgendem Link:https://bit.ly/2y52dBI (Abdruck frei, Beleg erbeten).ÜBER BROWN-FORMANSeit über 145 Jahren bereichert die Brown-Forman Corporation dasLeben von Generationen mit hochwertigen alkoholischen Marken aus derGenusswelt. Auf dem deutschen Markt vertreibt und vermarktet dieBrown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg eine Auswahl derPremium und Super Premium Spirituosen aus dem internationalenPortfolio. Hierzu zählen die American Whiskeys JACK DANIEL'STennessee Whiskey und der Bourbon Woodford Reserve sowie die ScotchWhiskys The BenRiach und The GlenDronach. FINLANDIA Vodka, dieTequilas EL JIMADOR und HERRADURA und der Likör CHAMBORD runden dasAngebot ab. Weltweit kümmern sich rund 4.800 Mitarbeiter um dieMarken aus dem Hause Brown-Forman, die in circa 170 Ländernvertrieben werden. Das seit 1870 familiengeführte Unternehmen wird ander New York Stock Exchange gehandelt. In Deutschland zählen rund 130Mitarbeiter zum Unternehmen. Brown-Forman setzt sich mit globalen undlokalen Initiativen für einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkoholein.Weitere Informationen: http://brown-forman.de,http://brown-forman.com, http://massvoll-geniessen.dePressekontakt:KK03 GmbHFelicitas von Kap-herrAn der Alster 2520099 HamburgE-Mail: fvk@kk03.deTel.: 0170 / 522 28 22Original-Content von: Brown-Forman GmbH, Jack Daniel's, übermittelt durch news aktuell