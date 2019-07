Smartphone-Integration bleibt Herausforderung für Autobauer

Köln (ots) - Navigation, Musik-Streaming, Telefon,Sprachassistenten: per Smartphone mittlerweile ständig verfügbar. Unddas erwarten wir mittlerweile auch im Auto - und zwar eins zu einsüber unser gewohntes Endgerät. Warum das zur Herausforderung fürAutohersteller wird und wie sie ihr begegnen können, erklären RainerMeckes, Matthias Riemer und Patrick Valentin, Experten für dieAutomobil-Industrie bei der globalen Strategie- und MarketingberatungSimon-Kucher & Partners.Auch die Autohersteller kommen heute an digitalen Produkten undServices nicht mehr vorbei. Doch die Präferenzen des Kunden zutreffen und damit auch noch Geld zu verdienen erweist sich alsschwierig. So stellte etwa BMW letzte Woche sein neues Erlösmodellfür die Integration von Apple CarPlay in seinen Fahrzeugen vor: Unterder Voraussetzung, dass die Kunden sich schon für 2000 bis 3000 Euroein Infotainment-Endgerät im Auto bestellt haben, können Kunden nunzwischen einem Probemonat für einen Euro, einem Jahresabonnement für109 Euro, einem Dreijahres-Abo für 299 Euro und einer dauerhaftenFreischaltung für 399 Euro wählen, um das eigene iPhone in dasInfotainmentsystem des Autos zu integrieren. Der stärkere Fokus aufAbo-Modelle ist eine beliebte Möglichkeit für Automarken,Smartphone-Dienste bereitzustellen und davon monetär zu profitieren.Damit das aber wirklich funktioniert, müssen viele Voraussetzungenerfüllt werden.Inakzeptable Kosten und Laufzeiten?"Aus einer aktuellen Studie mit über 1.000 Autokäufern inDeutschland wissen wir, dass ein Großteil der Kunden eigentlich einenahtlose Einbindung des eigenen Smartphones im Auto bevorzugt", sagtMatthias Riemer. "Netflix, Spotify und Co. wollen über das eigeneEndgerät genutzt werden; die Herausforderung dabei ist, sich alsAutohersteller am Umsatz, der mit den Apps generiert wird, einenentsprechenden Anteil zu sichern." Eine Option ist ein Abo-Modell fürdie Integration ins Auto wie BMW es jetzt anbietet. Rainer Meckesdazu: "Vielen Kunden wird es sicher absurd erscheinen, neben denKosten für Auto, Smartphone und digitalen Service auch noch eineIntegrationsgebühr zu bezahlen. Längere Vertragslaufzeiten sind Giftin solchen Produkten. Wer es gewohnt ist, Online-Services zu jederZeit kündigen zu können, dem erscheinen Jahres- oderDreijahresverträge wie aus einer anderen Zeit. Der Kunde fühlt sichzudem mit ein paar wenigen Euro pro Monat viel wohler als mit einerdreistelligen Jahresgebühr. Sinnvoll wäre es zum Beispiel einemJahresfestpreis eine monatliche Gebühr gegenüberzustellen, in deraber regelmäßig alle Updates und Innovationen eingespielt werden."Datengetriebene ErlösmodelleMeckes empfiehlt jedoch auch, über ganz andere Geschäftsmodellenachzudenken. "Die Software und Internetbranche macht es vor:Services werden dort profitabel kostenlos angeboten. Was auf denersten Blick wie ein Widerspruch aussieht löst sich auf, wenn manberücksichtigt, dass der Kunde dafür mit einer personalisiertenIdentifikationsnummer "bezahlt". Über diesen Weg und die Nutzungmöglichst vieler Informationen, die über das Endgerät generiertwerden lassen sich hohe Vermittlungs- und Werbeeinnahmen generieren.Das Wissen wer wie und wann mit seinem Auto unterwegs ist, was diewichtigsten Routen sind und ob der Tank leer oder voll ist etc. lässtsich ohne viel Phantasie gut vermarkten." Patrick Valentin ergänzt:"Beim Thema Benutzer-ID hat die Automobil-Branche noch erheblichenNachholbedarf: Bisher sind Dienste immer an einen Wagen und nicht aneine Person gebunden. In einer Zeit, in der wir immer häufigerFahrzeuge wechseln, Car-Sharing Angebote mit dem eigenen Auto undMietwagen kombinieren, lohnen sich daher hohe Freischaltgebühren aufeinem bestimmten Fahrzeug für die Nutzer nicht."Aktiver Kunden bindenHaben es Automobil-Unternehmen erst einmal geschafft, dass ihreKunden integrierte Services nutzen, droht schon wieder die nächsteGefahr: die schnelle Kündigung. "Unsere Erfahrung zeigt, dass es etwa50 Prozent teurer ist, einen verlorenen Kunden zurückzugewinnen, alseinen bestehenden zu halten", so Valentin. "Die Gründe, warum einKunde einen Service kündigt oder auch einfach nur nicht verlängert,müssen daher sehr strukturiert analysiert werden, um Risikoprofile zuerstellen und personalisierte Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Sobaldwertvolle Kunden ein hohes Kündigungsrisiko aufweisen, muss derHersteller sie gezielt und mit den richtigen Themen ansprechen. DieseZusammenhänge müssen bereits in der Angebotsgestaltung berücksichtigtwerden." Riemer sieht einen ähnlichen Mechanismus in der Überführungvon Testnutzern: "Wir wissen, dass häufig der Übergang vonkostenlosen Testangeboten in eine bezahlte Mitgliedschaft nichtgelingt. Hier müssen die Hersteller tief in die Produkte und Prozesseeinsteigen und viel aktiver auf die Kunden zugehen."Dr. Rainer Meckes ist Senior Partner und leitet dasDeutschlandgeschäft von Simon-Kucher & Partners, Patrick Valentin undMatthias Riemer arbeiten als Projektleiter für Automobilkunden.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitrund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Julia Griep (Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 486E-Mail: julia.griep@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell