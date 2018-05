Mit dem Smartphone Geld senden: Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie Sparkassen bieten Zahllösung ab Juni 2018 unter gemeinsamen Markennamen Kwitt an

Berlin (ots) - Die Rechnung im Restaurant unter Freunden teilen?Dem Patenkind einen Geldbetrag zum Geburtstag übergeben? Seit Ende2016 bieten Volksbanken und Raiffeisenbanken unter der Bezeichnung"Geld senden & anfordern" sowie Sparkassen mit "Kwitt" in ihrenBanking-Apps ihren Kunden das einfache bargeldlose Senden von Geldüber das Smartphone an. Seit Februar 2018 sind die beidenBezahllösungen untereinander interoperabel, so dass Kunden beiderInstitutsgruppen über diese Lösungen bereits gegenseitig Geld sendenund anfordern können. Ab Anfang Juni 2018 werden beideInstitutsgruppen diese jeweiligen Angebote nun auch unter demgemeinsamen Markennamen Kwitt anbieten.Weitere Ausbauschritte der Smartphone-Bezahllösung sind bereitsgeplant. So ist Kwitt grundsätzlich offen für Kooperationen mitweiteren Handybezahlverfahren; sowohl aus der Kreditwirtschaft wieauch von bankunabhängigen Anbietern. Ziel ist, dass auch deren Kundendie Kwitt-Zahlanwendung aktiv mitnutzen können."Durch die Interoperabilität erhöhen wir für unsere Kunden dieReichweite dieser Bezahlinnovation bei bewährt hoher Sicherheit.Unsere Erfahrungen mit diesem Angebot seit 2016 bestätigen: DasÜberweisen von Handy zu Handy bietet den Kunden einen schnellen,praktischen und beliebten Weg des Zahlens. Mit dem einheitlichenMarkennamen Kwitt erleichtern wir den Kunden den Überblick über dieBezahlmöglichkeiten im Markt, indem wir ein offenes System zurVerfügung stellen", sagt Dr. Andreas Martin, Vorstandsmitglied desBundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)."Wichtig ist für uns, dass unsere Kunden über Kwitt mit möglichstvielen ihrer Kontakte, unabhängig von deren Bankverbindung, Geld überdas Smartphone austauschen können. Daher sind wir gern zurZusammenarbeit auch mit weiteren Anbietern im Markt bereit", so Dr.Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des DeutschenSparkassen- und Giroverbandes (DSGV).Einfache Anwendung ähnlich einer sms-NachrichtWer Onlinebanking-Kunde bei einer teilnehmenden Volksbank,Raiffeisenbank oder Sparkasse ist und seine BankingApp installierthat, kann den praktischen Bezahlservice über sein Smartphone nutzen.Es muss lediglich der Kwitt-Dienst in der App aktiviert werden. DerVerlauf beim Kwitt-Verfahren ist mit einem sms-Versand vergleichbarund denkbar einfach: Statt der direkten IBAN-Eingabe wird derEmpfänger in der Kontaktliste des Smartphones angeklickt, der Betragerfasst und der Senden-Button aktiviert - fertig. Optional kann dieZahlung um eine Chatnachricht oder ein Foto ganz im Stil einesMessengerdienstes ergänzt werden. Bei Beträgen unter 30 Euro erfolgenZahlungen in der Regel ohne TAN-Eingabe. Bankkunden können zudem ihreKontakte via App zur Teilnahme am Kwitt-Verfahren einladen.Die Website www.kwitt.de führt zu den jeweiligen Informationen dereinzelnen Anbieter des Verfahrens.Pressekontakt:Melanie SchmergalBundesverband der Deutschen Volksbanken und RaiffeisenbankenSchellingstr. 4, 10785 BerlinTel: +49 30 2021 1300, Fax: +49 30 2021 1905Schmergal@bvr.de, www.bvr.deStefan MarotzkeDeutscher Sparkassen- und GiroverbandCharlottenstr. 47, 10117 BerlinTel: +49 30 2022 55110, Fax: +49 30 2022 55119stefan.marotzke@dsgv.de, www.dsgv.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell