Unterföhring (ots) -Alle paar Minuten werden WhatsApp, die Mails oder Facebookgecheckt, ein vergessenes Telefon gerät scheinbar zur mittlerenSozialkatastrophe. Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten unddoch findet man morgens nichts zum Anziehen. Auf dem Badregal stapelnsich zahllose vermeintlich lebensnotwendige Kosmetikutensilien. Aberwas brauchen wir wirklich für ein zufriedenes Leben? Machtmaterieller Besitz tatsächlich glücklicher? SAT.1 macht dasExtrem-Experiment "Nacktes Überleben - Wie wenig ist genug?" amMittwoch, 29. März 2017, um 20:15 Uhr. Sechs Menschen wagen einenradikalen Schritt: Sie verzichten 30 Tage lang freiwillig auf ihrengesamten Besitz: Möbel, Smartphone, Portemonnaie, Kosmetik - sogarihre gesamte Kleidung geben die Teilnehmer des Experiments ab. DerInhalt ihrer Wohnungen wird in einen Container in ca. einem halbenKilometer Entfernung verfrachtet. Pro Tag dürfen sie sich genau einenGegenstand zurückholen. Was hat Priorität angesichts der völligleeren Wohnung? Smartphone oder Bettdecke? Fernseher oderLieblingsbuch? Duschgel oder Unterhose? Und welches Fazit ziehen dieSechs nach einem Monat Verzicht? Was macht sie im Leben glücklich?Single Michael (37), das Pärchen Carmen und Christian (43 und 30)und die WG um Claire, Marcel und Martin (24, 36, 25) stellen sich denHerausforderungen des Experiments 30 Tage lang. Produziert wird"Nacktes Überleben - Wie wenig ist genug?" von der Endemol ShineGroup Germany GmbH.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PREva GradlTel. +49 89 / 9507-1127Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionJohanna BrinkmannTel.: +49 (89) 9507-1161Johanna.Brinkmann@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell