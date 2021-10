Smarties erneut ausgezeichnet: Bestseller-Award für die beliebten Schokolinsen

Frankfurt am Main (ots) -Glückssträhne für Smarties. Die Variante "Smarties Minis" hat heute den Bestseller-Award in der Warengruppe Schokoladenwaren erhalten. Die Auszeichnung verleiht jedes Jahr das Fachmedium Rundschau für den Lebensmittelhandel. Der Award Bestseller zeichnet Produktneuheiten aus, die sich innerhalb eines Jahres(1) im deutschen Lebensmittelhandel am erfolgreichsten verkauft haben. Zusätzlich werden die Produkte von einer Fachjury aus Marken- und Handelsexperten geprüft.Die Minis-Variante der bunten Schokolinsen hat durch ihre Umsatzleistung, Neuheitswert und Relevanz für Süßwarenfans überzeugt. Die Daten basieren auf Erhebungen aus dem Handelspanel InfoScan des Marktforschungsinstitutes IRI und auf GfK-Daten."Der Herbst fängt für uns gut an. Zuerst haben wir uns über den Nachhaltigkeitspreis von Packaging Europe (https://www.nestle.de/medien/medieninformation/nachhaltigkeitspreis-zeichnet-die-papierverpackung-von-smarties-aus) auf der Fachmesse Fachpack gefreut. Jetzt können wir auf unsere Bestseller-Platzierung stolz sein", sagt Cornelia Hellingrath, Marketingverantwortliche für Smarties bei Nestlé Deutschland. "Wir verstehen die Auszeichnung als Anerkennung von Smarties-Fans für die Verpackungsumstellung auf Papier. Wir haben dafür viel Lob von Verbraucher:innen bekommen. Das bekräftigt uns dabei, dass wir auf dem richtigen Weg sind, immer besser zu werden."Kunststoff weg, Papier herDie Smarties-Verpackungen bestehen seit Anfang des Jahres aus recyclebaren Papier, Papieretiketten oder Karton. Das Papier stammt aus nachhaltigem Anbau. Fans der Schokolinsen zeigt die Marke auf den Produktverpackungen, wie sie die Smarties-Hüllen richtig entsorgen. Die bunte Marke punktete auch mit der Größe der Umstellung. Mit der Einführung des neuen Gewands im gesamten Sortiment, ist Smarties die erste globale Süßwarenmarke mit recyclebaren Papierverpackungen (https://www.nestle.de/medien/medieninformationen/rollenwechsel-nestle-verbannt-plastik-deckel-co-aus-der-bunten-smarties-welt). Das neue Smarties-Sortiment ersetzt jährlich 250 Millionen Kunststoffverpackungen. Das entspricht weltweit 400 Tonnen Kunststoff, die nicht mehr zum Einsatz kommt.Die bunte Schokomarke hat für ihren neuen Gewand ordentlich die Werbetrommel gerührt. Den Handelsstart begleitete eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne im TV und auf Social Media. Smarties in Papier zog die Blicke auch in den Supermärkten mit gesonderten Displays und mit Werbeplakaten auf Deutschlands Straßen an.(1) Quelle: Zeitraum für den Bestseller-Award 2021: Mai 2020 bis Juni 2021Pressekontakt:Nestlé Deutschland AGNora Bartha-HeckingTel: (069) 6671 - 3801E-Mail: nora.barthahecking@de.nestle.comOriginal-Content von: Nestlé Deutschland AG, übermittelt durch news aktuell