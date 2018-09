Smartes Zuhause = Sicheres Zuhause? - Was Sie noch tun können, um Einbrecher fernzuhalten (AUDIO)

Affing (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wenn der Sommer geht und der Herbst kommt, starten zeitgleich diedunkle Jahreszeit und die Hochkonjunktur für Einbrecher. Traditionellfindet alle zwei Jahre nun auch die weltweit bedeutendste Messe fürSicherheit statt. Auf der Fachmesse "Security" zeigen Aussteller abdem 25. September ihre neuesten Produkte. Helke Michael über denneuesten Stand in Sachen Einbruchschutz und Sicherheitstechnik.Sprecherin: Am Thema Smart Home kommt man mittlerweile auch inSachen Sicherheitstechnik nicht vorbei. Hier gibt es verschiedeneSysteme, die ähnlich aufgebaut sind.O-Ton 1 (Florian Lauw, 26 Sek.): "Man kann an eine zentrale Basisverschiedene Komponenten anschließen - von Bewegungsmeldern, Sirenen,Kameras bis hin zu Rauch- und Wassermeldern. Alles kann man mitseinem Smartphone steuern und den Einbrechern so das Leben schwermachen. In einer großen Focus-Money-Studie, die Anwender befragte,welchen Smart Home-Anbieter sie am meisten empfehlen, wurde ABUS aufPlatz eins unter sechzehn Anbietern gewählt. Smart ist also vorallem, wenn es sicher ist."Sprecherin: So Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS, derweiter erklärt, dass smarte Sicherheitssysteme zwar viele Einbrecherabschrecken, aber nicht verhindern können, dass sie trotzdemeinsteigen. Ideal ist deswegen eine Kombination aus mechanischem undelektronischem Einbruchschutz.O-Ton 2 (Florian Lauw, 15 Sek.): "Mit unserer SecvestTouch-Funkalarmanlage zum Beispiel können Sie all diese Komponentenanschließen, also Kameras, Bewegungsmelder und mechatronischeFenster- und Türzusatzschlösser, die verhindern können, dass einEinbrecher überhaupt ins Gebäudeinnere gelangt."Sprecherin: Die Kosten für so ein System beginnen bei etwa 2.500Euro. Dafür ist man aber auch wirklich abgesichert. Das System kannman nach und nach erweitern und dafür auch Förderung vom Staatbeantragen.O-Ton 3 (Florian Lauw, 16 Sek.): "Die Bundesregierung hat dieFördersumme für Einbruchschutzmaßnahmen vor kurzem auf 65 MillionenEuro erhöht. Also bitte einen Kostenvoranschlag vom Fachbetriebeinholen, Förderantrag stellen und nach der Bewilligung den Auftragerteilen. Alle Infos finden Sie auf abus.com."Sprecherin: Künftig wird die Sicherheitstechnik übrigens nochumfassender und einfacher sein, so der Experte weiter.O-Ton 4 (Florian Lauw, 16 Sek.): "Vorstellbar in der Zukunft istzum Beispiel die automatische Erkennung von allen Personen, die einGebäude betreten dürfen. Nähert sich eine solche Person der Tür, wirdes wohl bald so sein, dass die Türe automatisch öffnet, bei anderenfremden Personen wird sie jedoch zuverlässig verschlossen bleiben."Abmoderationsvorschlag:Bei allem Hype um Smart Home lebt man am sichersten, wenn man dieEinbrecher daran hindert einzudringen. Mehr Infos dazu finden Sie imNetz unter Abus.com.Pressekontakt:ABUS Security Center GmbHpresse@abus-sc.comTel.:08207-95990-277Original-Content von: ABUS Security Center GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell