Smartes Kinderzimmer: Sicheres Passwort und Router-Möglichkeiten nutzen / TÜV Rheinland: Immer mehr Spielzeuge funktionieren online / Kinder kommen mit Smart Home in Berührung

Köln (ots) - Zwar stehen für kleine Kinder Klassiker wie Bücherund Bauklötze nach wie vor hoch im Kurs, trotzdem hält dieDigitalisierung auch bei ihnen Einzug. Kinder lernen mit pädagogischwertvollen Smart Toys spielerisch unter anderem den Umgang mit neuerTechnik. Zahlreiche Möglichkeiten können Eltern auch dabeiunterstützen, entspannter auf ihre Zöglinge aufzupassen - wenn sieeinige Dinge beachten.Babyfon mit dem Internet verbunden"In allererster Linie sollten Eltern - wie bei anderen vernetztenHaushaltsgeräten auch - auf den Datenschutz achten", sagt GünterMartin, Internetexperte von TÜV Rheinland. Funktioniertenbeispielsweise alte Babyfone noch wie Walkie-Talkies, können dieneuen Produkte heute viel mehr. Sie übertragen Bilder mit einerWebcam auf das Smartphone der Eltern, reagieren auf Geräusche undBewegung, spielen Wiegenlieder und haben eine Gegensprechfunktion.Mittlerweile gibt es sogar einen Geruchssensor, der auf zu wechselndeWindeln aufmerksam macht. "Wenn die Geräte Daten ins Internetübertragen - und das ist bei den neuen technischen Geräten meistensdie Regel - sollten Käufer sich auf jeden Fall mit derDatenschutzerklärung befassen", betont der Experte. Seine obersteRegel: "Immer ein sicheres Passwort vergeben." Gleiches gilt für denGebrauch von Konsolen oder intelligentem Spielzeug wie Kuscheltiereoder Roboter, die mit dem Internet verbunden sind und mit den Kindernkommunizieren.Kindersicherung im RouterKinder kommen auch mit Smart-Home-Geräten in Berührung. So könnenmoderne Fernseher wie ein Browser funktionieren und uneingeschränktenZugriff auf das Internet ermöglichen. "Um den Nachwuchs zu schützen,sollten Eltern bei allen Geräten, sofern vorhanden, spezielleKinderkonten, mit denen sich Sender und Nutzungszeiten regulierenlassen, einrichten. Oder sie stellen am Router ein, welcheZugriffsrechte ins Internet für das jeweilige Gerät gelten sollen",so Martin. Auf diese Weise können individuelle Webseiten blockiertsowie Zeiträume und -budgets eingestellt werden. Außerhalb dieserGrenzen sind PC, Tablet, Smartphone oder der Fernseher imKinderzimmer offline und der Nachwuchs kann sich auch mal wieder demanalogen Spielzeug widmen.