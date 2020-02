Smartes Fernsehen für smarte Zuschauer: Nie mehr den Anfang einer Sendung verpassen / ARD bietet erweitertes HbbTV-Angebot an

Köln (ots) - Die ARD bietet Zuschauer*innen ihrer Fernsehprogramme ab jetzt dieMöglichkeit, laufende Sendungen auf Tastendruck von Beginn zu starten. Alles,was es dazu braucht, ist ein Smart TV mit HbbTV-2.0.1 Funktionalität.REPLAY - Lineares- und On-Demand-Fernsehen verschmelzen weiterZuschauer*innen der Fernsehprogramme der ARD, die den Beginn einer Sendungverpasst oder im Verlauf der Sendung erst eingeschaltet haben, können ab sofortdie Funktion REPLAY nutzen. Über das Drücken der blauen Farbtaste auf derFernbedienung, gleich nach Einschalten eines Senders oder alternativ über dieHbbTV Startleiste, können laufende Sendungen von Anfang an gesehen werden -Wartezeiten bis Sendungen in die Mediathek zu finden sind, entfallen.Nahezu alle Fernsehprogramme der ARD bieten das HbbTV-Angebot REPLAY an.Zuschauer*innen können REPLAY in den Gemeinschaftsprogrammen Das Erste, ONE undARD-alpha sowie den Dritten Programmen BR Fernsehen (Nord, Süd), hr-fernsehen,MDR Fernsehen (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), rbb Fernsehen (Berlin,Brandenburg), SR Fernsehen, SWR Fernsehen (Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz),WDR Fernsehen (Köln, Aachen, Duisburg, Düsseldorf, Bielefeld, Bonn, Dortmund,Essen, Köln, Münster, Siegen, Wuppertal) nutzen.REPLAY - Das braucht esREPLAY ist eine Entwicklung des ARD Play-Out-Centers Potsdam und wird durch eineenge Verbindung zwischen dem Live-Fernsehsignal (Broadcast) und demInternetstreaming möglich. Voraussetzung für die Nutzung des neuen Angebots istdaher ein mit dem Internet verbundenes Empfangsgerät der neuesten Generation(Smart-TV oder Set-Top-Box), welches die aktuelle Version des HbbTV-Standards(2.0.1) unterstützt. Diesen Standard weisen vor allem Geräte, die ab 2019 aufden Markt gekommen sind, aus.Auf älteren Geräten wird REPLAY - das bundesweit über Satellit und Kabel sowieregional über DVB-T2 HD verfügbar ist - nicht in der HbbTV-Startleisteangezeigt.Weitere Informationen zu HbbTV sowie weiteren technischen Themen gibt es aufwww.ard-digital.de.Pressekontakt:Dennis GramsKommunikation und Marketing ARD DigitalTel.: 0331/97993-87110E-Mail: presse@ard-digital.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/29876/4518841OTS: ARD PresseOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell