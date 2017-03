Smarter Einkauf: Schöner shoppen und die Umwelt schonen - dank doob und Vodafone (VIDEO)

Hannover (ots) -Vodafone zeigt auf der CeBIT 2017, wie das Online-Shopping derZukunft aussieht. Jeder, der schon mal Kleidung im Internet bestellthat, kennt das Problem: Allzu häufig passt sie trotz sorgfältigerWahl der Größe nicht richtig; zu groß, zu klein, falscher Schnittoder die Farbe gefällt einfach nicht. Und dann müssen die geliefertenArtikel wieder zurück geschickt werden. Abgesehen vom Aufwand für denKunden und die Belastung für die die Umwelt, verursachen die Retourenenorme Kosten bei den Online-Händlern. Denn bei Kleidungsstückenwerden bis zu 50 Prozent der bestellten Artikel zurück geschickt, einechter Rendite-Killer.Mit einer revolutionären Idee kann das Start-up "doob 3D" damitnun Schluss machen. Es erstellt mit einem Körper-Scanner einendreidimensionalen Avatar von Kunden. Mit seinem persönlichendigitalen Abbild kann dann zukünftig jeder im Online-KaufhausKleidung anprobieren, direkt auf der Webseite testen wie sie an ihmselbst aussehen und dann passgenau bestellen. Retouren wegenunpassender Größe oder Farbe lassen sich so deutlich reduzieren. DieIT-Plattform für die Anwendung kommt aus der deutschen VodafoneCloud. Dort sind auch die großen Datenmengen der Avatare gespeichert.Damit liefert Vodafone die Basis für den Erfolg innovativerGeschäftsideen und hilft Unternehmen auf deren Weg in dieDigitalisierung.Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533 5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell