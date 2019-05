Smarter E: ecocoach zeigt Plug & Play Speicher mit Energiemanagement und Smart Home

München (ots) - Die ecocoach AG aus der Schweiz zeigt auf derdiesjährigen Smarter E die neue Generation seines 3-in-1ecoBatterySystem mit Energiemanagement und Smart Home Technologie.Durch integrierte Plug & Play Funktionen können Installateure diePV-Anlage, Ladesäulen und Gebäudetechnik-Komponenten wie Licht undHeizung an den Speicher anschließen. Alle Funktionen des Hauseswerden dann mittels einer zentralen App gesteuert. Konfiguriert wirddas System über eine grafische Oberfläche, Programmierkenntnisse beider Einrichtung entfallen. Anwender von Elektrofahrzeugen mitBatterien der ecocoach-Division ecovolta können zudem die Akkus ausihren Fahrzeugen nach der ersten Lebensphase im Speicher einsetzen.Pressebilder zum Download: http://ots.de/pSgie8Komplexe Haustechnik kann schnell und einfach installiert werdenIm Vergleich zum ecoBatterySystem Large mit bis zu 65 kWhKapazität, verfügt der neue Speicher über Kapazitäten von 5 kWh bis30 kWh. Ebenso wie beim großen System sind alle Komponenten inklusivedes Wechselrichters und eines Industrie-PCs für die Gebäudeautomationim Speicherschrank integriert. Dadurch wird die Hausverteilungerheblich vereinfacht. Zahlreiche Arbeitsschritte undKonfigurationsaufgaben, die der Installateur sonst bei der Anbindungvon Ladesäulen oder Haustechnik-Komponenten leisten muss, entfallen."Moderne Häuser werden immer komplexer, gerade wenn dasEnergiesystem und Smart Home verbunden werden sollen. Unser Systemkann mit wenigen Klicks installiert werden, der Handwerker vermeidetdas Risiko nicht funktionierender Schnittstellen", so Paul Hauser CTOvon ecocoach. Auch die spätere Überwachung des Energie- und SmartHome-Systems kann über die zentrale Software erfolgen, was denServiceaufwand erheblich senkt.Für Anwender des Systems hat die Kombination von Energie- undSmart-Home-Zentrale ebenso entscheidende Vorteile: "Stattverschiedener Apps für Heizung, Licht und Schließanlage, Ladestationund Speicher braucht ein ecocoach-Anwender nur eine einzige", ergänztHauser.Second-Life KonzeptDie neuen Speicher sind mit den Traktionsbatterien derecocoach-Division ecovolta kompatibel. Diese werden beispielsweise inElektro-LKWs der Firma E-Force One AG eingebaut. InsbesondereGewerbebetriebe können so die Speicherkapazität des ecoBatterySystemLife durch Second Life Batterien aus ihren Elektrofahrzeugenkostensparend erweitern. ecocoach und ecovolta arbeiten zudem mitPartnern an einem Rücknahmesystem. In dessen Rahmen sollen Batteriennach der ersten Lebensphase aufgearbeitet und Eigentümern desecoBatterySystem Life angeboten werden, auch wenn diese über keinepassenden Elektrofahrzeuge verfügen.Die evoTractionBattery von ecovolta ist eine Batterielösung, diees Herstellern von Elektrofahrzeugen durch ein standardisiertesSystem ermöglicht, ihre Entwicklungszeiten erheblich zu reduzieren.Dadurch eignet sie sich besonders für kleinere und mittlereFahrzeugserien, wie sie häufig im gewerblichen Bereich anzutreffensind. Die Batterien werden ebenso wie die ecocoach-Speicher imecocoach- und ecovolta-Werk in Brunnen (Schweiz) produziert.Über ecocoachDie ecocoach AG ist ein Technologieunternehmen aus dem Herzen derSchweiz. ecocoach bietet das erste integrierte Smart Energy, SmartHome und Smart Building System an. Es verbindet von Anfang anerneuerbare Energien, einen Speicher sowieeMobility-Ladeinfrastruktur mit Gebäudeautomation und einerCloudlösung. Der Hauptsitz von ecocoach und das Produktionswerkecovolta Swissfactory liegen in Brunnen.https://www.ecocoach.comhttps://www.eco-volta.comPressekontakt:Mattias GienalLeiter Marketing und Kommunikation ecocoach AGT +41 41 811 41 41mattias.gienal@ecocoach.comOriginal-Content von: ecocoach, übermittelt durch news aktuell