Smarte Werbung mit Künstlicher Intelligenz - Mediengruppe RTL setzt mit der Rügenwalder Mühle erfolgreichen ersten Case um

Köln (ots) - Die Ausspielung von passender Videowerbung inEchtzeit - egal ob kontextuell, punktgenau oder zielgruppenbezogenausgesteuert - ist das absolute Ideal für die Werbebranche. Inwieweitder Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) hierbei unterstützenkann, hat die Mediengruppe RTL gemeinsam mit dem WerbekundenRügenwalder Mühle erfolgreich getestet - und zwar für den Bereich derkontextuell passenden und dynamischen Werbeausspielung. Hierfürbündelte die Mediengruppe RTL die Kompetenzen im eigenen Haus: DasBroadcast- und IT-Kompetenzcenter CBC, die ProduktionsgesellschaftinfoNetwork, Medienvermarkter IP Deutschland und dasDigitalunternehmen RTL interactive. Die Pilotkampagne mit "ContextualVideo Tagging", also die unmittelbare Ausspielung vonWerbebotschaften im passenden Kontext, wurde im Umfeld derVOX-Kochshow "Das perfekte Dinner" auf TV NOW durchgeführt. ZumEinsatz kamen die vegetarischen Produkte der Rügenwalder Mühle: DieWerbebotschaften zum jeweiligen Produkt wurden immer dannausgestrahlt, wenn innerhalb der Sendung Keywords wie "Fleisch","Burger" oder "Pommes" verwendet wurden. Hierfür wurden dreiunterschiedliche Motive eingesetzt, deren Wording dynamisch angepasstwurde, sobald das jeweilige Keyword innerhalb der Sendung genanntwurde. Möglich macht das der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, dieden Content analysiert: Das Programm wird zunächst mithilfe einerSpracherkennungssoftware transkribiert und werberelevante Wörter übereine Wortähnlichkeitsanalyse identifiziert. Die ermittelten Metadatenermöglichen das Werbemittel bei Nennung des Keywords auszuspielen unddie Werbebotschaft damit in einen bestimmten Kontext zu bringen.Durch die zusätzliche "Sentimentanalyse", die Tonalität undStimmungen erkennt, wird der positive Kontext sichergestellt. Diekreative Umsetzung ist ein Rahmen, ein sogenannter L-Frame, um dasProgramm, der ausgespielt wird, sobald das definierte Keyword in derSendung genannt wird. Das Keyword kann sogar dynamisch in den Textdes Werbemittels integriert werden - so auch bei der RügenwalderMühle-Kampagne. Der Frame bleibt zehn Sekunden stehen, so lange habenZuschauer Zeit, sich mit der Werbebotschaft zu beschäftigen. DasBesondere: Diese Werbelösung funktioniert ohne User-Daten und istsomit datenschutzkonform. "Werbekunden wünschen sich seit langem ihreBotschaften im Videoumfeld individualisiert ausspielen zu können,damit rücken intelligente Ausspielungsmechanismen immer stärker inden Fokus. KI ist dabei ein wichtiger Baustein auf dem Weg.Allerdings gibt es bisher wenig Erfahrungswerte. Mit diesemPilotversuch wollten wir Abhilfe schaffen - und das ist uns auchgelungen", erklärt Lars-Eric Mann, Verkaufsdirektor Solutions bei IPDeutschland. "Wir freuen uns, dass die Rügenwalder Mühle mit unsgemeinsam diesen Weg beschritten hat. Damit ist ein erster wichtigerSchritt in Richtung der Nutzung von KI getan, dem noch viele weiterefolgen werden." "Wir leben in einer Gesellschaft, deren Lifestylesich im Essen widerspiegelt. Durch die kontinuierlichen Veränderungender Ernährungsgewohnheiten sind Marketeers herausgefordert, flexibelmit den richtigen Botschaften, Kommunikationsmitteln und -kanälenihre Kunden zu erreichen. Dialog und Transparenz stehen dabei für unsim Fokus." betont Antje Andrée, Marketing Manager Digital & Media beider Rügenwalder Mühle. "Die innovative Kombination aus Werbebotschaftim kontextuellen Zusammenhang in einem perfekt passenden Umfeld hatuns schnell überzeugt mitzumachen."