Smarte Welt unter einem Dach / Auf der IFA 2017 lädt Siemens Hausgeräte Besucher in eine Concept Mall, die Entertainment, Food und Show Rooms vereint (FOTO)

München (ots) -"Solutions for a Seamless Life" lautet das Motto, mit dem SiemensHausgeräte auf der diesjährigen IFA vom 1. bis 6. September 2017 inBerlin antritt. Mit einem völlig neuen Messestand macht die Markedieses mühelose Leben zum Erlebnis. Dazu wurde der gewohnte Standortin Halle 1.1 zu einer weitläufigen Concept Mall, die mitFood-Ständen, Bars für Kaffee und Drinks, einer Design-Galerie undEntertainment-Areas begeistert."Eingebettet in ein urbanes, vernetztes Leben präsentieren wir inder Siemens Concept Mall unsere wichtigsten Neuheiten. Im Sinne einesSeamless Life - eines als mühelos erlebten Lebens - greifenintelligente Technologie, Vernetzung und Design dabei nahtlosineinander", sagt Roland Hagenbucher, Siemens HausgeräteGeschäftsführer Deutschland.Seamless Life zum Anfassen und NachlesenLebendig wird die Vision in der Connected World: Ob stylischer XXLKühlschrank mit vernetzter Kamera, der kluge Küchenassistent Mykieoder der smarte X-Spect Scanner für Textilien und Lebensmittel: Hierwartet Zukunft zum Anfassen. Ergänzt wird das Erlebnis durch denneuen Trendreport "Seamless Life. Die Intelligenz desAlltagsmanagements von morgen", den das Zukunftsinstitut im Auftragvon Siemens Hausgeräte zur IFA 2017 herausgibt. Die Studie steht imPressebereich unterwww.siemens-home.bsh-group.com/de/siemens-entdecken/presse zumkostenlosen Download zur Verfügung.Aus Licht wird KunstEin wenig weiter finden Besucher die futuristische Design Gallerymit den diesjährigen Highlights der Wäschepflege. Fünf europäischeKünstler ließen sich von den avantgarde Waschmaschinen undWäschetrocknern inspirieren. Inmitten der auf transparenten OLEDsgezeigten Werke stehen die Neuheiten selbst. Ein stahlblauerLeuchtring umgibt ihre Fenster, das Display gleicht einem großenSmartphone. Dazu stößt die Reihe mit bis zu 10 Kilo Trommelvolumen inein neues Größensegment vor und setzt auf smarte Technologien wiesensoFresh, i-Dos oder die Weltneuheit intelligentCleaning System.Die Küche ist im FlowBeim Kochen stellt Siemens mehr denn je den kreativen Aspekt inden Vordergrund, Technologie und Design interagieren reibungslos. Sohält jetzt der erste Siemens Herd Einzug, mit dem man sprechen kann:Der iQ500-Herd ist als erster im Siemens Portfolio über die HomeConnect App vernetzt, und damit jetzt auch über Amazon Alexasteuerbar. Bei den Backöfen und Kochstellen setzt Siemens begonneneWege konsequent fort. In der neuen iQ500 Backöfen-Reihe hat die Markeihr erfolgreiches perfect built-in Konzept in neue Form gegossen.Dazu passt die neue iQ500 inductionAir, ein kombiInduktionskochfeldmit integriertem Dunstabzug. Alle sind im Food Court mit jungerBlogger-Küche zu erleben.Show-Cooking, Live-Musik und SundownerTraditionell findet die große Show um die Wärmegeräte in derSiemens Kocharena statt - in diesem Jahr mit einem frischen Gesichtund neuen Aromen: Der Sternekoch und Sänger Nelson Müller wirbelthier von freitags bis dienstags mit Töpfen und Pfannen. Zudem wird ertäglich ab 17 Uhr Gitarre spielen und singen. Treffpunkt ist dieSkyline Bar am Siemens Hausgeräte Stand, hinter der die legendäreSchuhmann's Bar aus München steht. Hier gibt es zur Live-Musikfrischgepresste, coole Drinks .... Ein heißer Tipp also, um einenanregenden Messetag ausklingen zu lassen.Siemens ist die Nummer Eins der deutschen Hausgeräte-Marken undsetzt weltweit Maßstäbe in punkto Technologie, Innovation und Design.Das Sortiment umfasst sowohl Solo- als auch Einbaugeräte derProduktkategorien Kochen, Wäschepflege, Kühlen und Gefrieren sowieGeschirrspülen. Consumer Products mit den SchwerpunktenKaffeezubereitung und Bodenpflege komplettieren das Angebot. Seitmehr als 165 Jahren steht der Name Siemens für Leistungsfähigkeit,Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität. Siemensist außerdem weltweit führend in der Entwicklung und Herstellungressourceneffizienter Hausgeräte. Seit 1967 zählt die Marke zur BSHHausgeräte GmbH mit Hauptsitz in München.