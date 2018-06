Smarte Produkte: Trotz WM-Fieber beim Download auf Datenschutz achten / TÜV Rheinland: Apps während Weltmeisterschaft besonders gefragt / Zugriff auf Kontakte und Standort verweigern

Köln (ots) - Ab dem 14. Juni rollt bei derFußball-Weltmeisterschaft in Russland der Ball. Für das optimaleFußballerlebnis im eigenen Wohnzimmer nutzen immer mehr Fans auchsmarte Geräte wie Smart TV oder WM-Apps für das Smartphone. "Geradein Bezug auf den Datenschutz sollten Fußballfans beim Einsatz smarterGadgets und Apps einiges beachten", sagt Günter Martin,Internet-Experte bei TÜV Rheinland.Bei Apps keine unnötigen Daten preisgebenZahlreiche Apps bieten sich während der WM zum Download an. VonInfo-Apps über Tippspiele bis hin zu Stadion-Soundboards undPartyspielen: "Bei der Registrierung und Eingabe persönlicher Datensollten Nutzer stets kritisch sein und vor dem Download dieDatenschutzbestimmungen der App prüfen", rät der Experte. Beinhaltendiese, dass Daten für Werbezwecke analysiert und weitergegebenwerden, sollte die App von vornherein gemieden werden. Außerdemsollten Apps, die Daten fordern, die mit der eigentlichen Funktionder Anwendung nichts zu tun haben, nicht heruntergeladen werden.Ferner rät der Experte, den Zugriff auf Kontakte und Standortdaten zuverweigern. Generell gilt: Bei der Registrierung so wenigInformationen wie möglich herausgeben. In Apps und Portalen zudemimmer unterschiedliche Benutzernamen wählen, um die eigene Anonymitätim Netz zu wahren.Sprachassistent vor der WM-Feier ausschaltenWer im eigenen Haushalt Sprachassistenzgeräte nutzt, sollte diesewährend einer Fußball-Party am besten abschalten. Andernfalls kann esvorkommen, dass das Gerät versehentlich durch das Codewort oder eineähnlich klingende Äußerung aktiviert wird. Dann zeichnet es eventuellauf und veranlasst ungewollte Aktionen. Aufgezeichnete Gesprächelassen sich in der Bedienungs-App in der Regel zwar löschen. "Ob dieAufnahmen trotzdem bereits ausgewertet wurden und zu Einträgen in dasBenutzerprofil geführt haben, ist allerdings nicht nachprüfbar", soder Experte.Die Themenwoche "Sicher feiern" von TÜV Rheinland läuft bis zum 9.Juni 2018 täglich mit zahlreichen Informationen unterwww.tuv.com/sicher-feiern sowie im Presseportalhttps://www.presseportal.de/nr/31385 und auf Twitterwww.twitter.com/tuvcom_presse unter #SicherFeiern.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Schweitzer, Presse, Tel.: 0221/806-5597Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell