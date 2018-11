Smarte Lösung für Stadtverkehr der Zukunft: NEW setzt mit E-Carsharing-Auto SVEN auf integrierte Mobilitätslösungen (FOTO)

Mönchengladbach (ots) -Der zunehmende Wettbewerbsdruck und die Digitalisierung stellendie Energiebranche permanent vor neue Herausforderungen. DerMönchengladbacher Energieversorger NEW treibt seinenTransformationsprozess daher aktiv voran. Mit dem neuenE-Carsharing-Auto SVEN setzt die NEW auf zukunftsfähigeGeschäftsmodelle.Das innovative Unternehmen will in den nächsten Jahren mit einemE-Auto, das speziell für Carsharing konzipiert wurde, seine Angeboteim Bereich Elektromobilität für die Region Niederrhein - und späterauch bundesweit - ausbauen. Mit Carsharing-Angeboten, demkontinuierlichen Ausbau der Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeugein der Region und einer neuen Nutzungs- und Abrechnungs-Softwaresetzt die NEW bereits heute auf innovative E-Mobility-Lösungen. Dochmit SVEN ("Shared Vehicle Electric Native") geht die NEW noch einendeutlichen Schritt weiter."Wir wollen ganzheitliche Lösungen im Bereich E-Mobilitätanbieten. Dazu hat uns noch das letzte Puzzlestück, das passendeAuto, gefehlt. Daher haben wir uns entschlossen, es selbst zuentwickeln", sagt NEW-Vorstand Frank Kindervatter. "SVEN ist einechter Pionier im deutschen Markt für Elektromobilität: Kompakt,agil, einfach zu bedienen und vollständig vernetzt - einElektrofahrzeug, das für den Stadtverkehr und Carsharing geradezuideal ist", so Kindervatter weiter.Bei der Entwicklung von SVEN kooperiert die NEW mit demFahrzeugentwicklungsdienstleister FEV und dessen TochterunternehmenShare2Drive, einem Spin-Off der RWTH Aachen. DasTechnologieunternehmen hat das Design-Modell entwickelt, das ersteEinblicke in Konzept, Design und Ausstattung zulässt. Der Prototypwird im Frühjahr 2019 beim Genfer Autosalon vorgestellt. Ziel istes, dass SVEN ab Sommer 2021 bundesweit vertrieben werden kann. Fürdie Fertigung werden weitere Partner gesucht.Für kommunale Dienstleister und Unternehmen, die eigeneAutoflotten auf nachhaltige Mobilitätslösungen umstellen wollen, istSVEN geradezu eine ideale Lösung. Denn die NEW stellt ihren Kundenvon der Ladeinfrastruktur über den Strom und das Auto sowie derSharing-Software und Abrechnungstechnologie alles aus einer Hand zurVerfügung."SVEN bietet künftig die Möglichkeit, individuell zugeschnitteneMobilitätsangebote für den Einzelnen zu entwickeln und dieseeffizient mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zu verzahnen. Daskann helfen, Individualverkehr und damit einhergehende Emissionen zureduzieren", so der NEW-Vorstand.Pressekontakt:Christina AchtnichPressesprecherin NEW AGchristina.achtnich@new.deTel. 02166-6882830Original-Content von: NEW AG, übermittelt durch news aktuell