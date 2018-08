Smarte Haushaltsgeräte: Datenschutzbedingungen genau kontrollieren / TÜV Rheinland zur IFA 2018: Smart-Home Nutzer liefern unbewusst kostbare Daten / Geschlossene Systeme sind eher unkritisch

Köln (ots) - Der Trend zum vernetzten Haushalt ist auch auf derdiesjährigen IFA ungebrochen. Von der internetfähigen Küchenmaschinebis hin zum smarten Wasserhahn, der per Sprachsteuerung auf denMilliliter genau Wasser abmisst - immer mehr Menschen setzen inSachen Hausarbeit auf smarte Helfer. "In vielen Fällen ist dieserFortschritt praktisch und nützlich. Aber Nutzer sollten vor dem Kaufeines Gerätes oder dem Download einer Steuerungs-App unbedingt dieNutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien lesen", rät UweWienand, zuständig für die Prüfung smarter Haushaltsgeräte bei TÜVRheinland.Offene Systeme sammeln DatenGrundsätzlich gibt es zwei verschiedene Varianten der vernetztenHausgeräte: Geschlossene ("proprietäre") Systeme funktionieren nurmit den Geräten eines Herstellers und werden über Funk und eigeneApps gesteuert. In offenen Systemen hingegen sind Geräteverschiedener Hersteller miteinander kompatibel und werden durchSprachsteuerungsassistenten bzw. über eine Cloudlösung gesteuert."Die proprietären Geräte sind in Sachen Datenschutz eher unkritisch.Die offenen Systeme können aber schnell zu Datensammlern werden",sagt Wienand. Beispiel: Hobbyköche rufen über ihren Sprachassistentenregelmäßig Rezepte ab, bestellen die entsprechenden Zutaten onlineund bewerten das Gericht anschließend. "So wissen die Herstellerschnell, wie viele Personen welchen Alters oder Geschlechts imHaushalt leben. Über die IP-Adresse lässt sich zudem herausfinden, wodie User sich befinden", sagt Wienand.Geschönte FormulierungenSolche Daten sind kostbar, nicht nur für die gezielte Platzierungvon Werbung. Auch die Hausgeräte-Hersteller nutzen die Informationenfür neue Entwicklungen und Anpassungen. In den Datenschutzbedingungenmuss zum Beispiel vermerkt sein, ob die Daten nur für interne Zweckeverwendet oder an eine externe Gesellschaft weitergegeben werden. "ImZweifel sollten Verbraucher lieber nachfragen, bevor sie Datenschutz-oder Nutzungsbedingungen einfach schnell akzeptieren. Viele Textesind geschönt formuliert, um wichtige Informationen darin zuverstecken", so der Experte.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Ralf Diekmann, Presse, Tel.: 0221/806-1972Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell