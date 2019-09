Smarte Haushaltsgeräte: Auf Datenverschlüsselung durch den Hersteller achten / TÜV Rheinland: Großes Potenzial bei smarten Haushaltsrobotern / Schutz der privaten Daten entscheidend

Köln (ots) - Roboter, die ihren Besitzern die Arbeit abnehmen undzahlreiche Haushaltsarbeiten erledigen, gibt es viele, auch zuerschwinglichen Preisen. Und der Markt wächst. Staubsaugerrobotergehören schon lange zum Sortiment, dazu gesellen sich intelligenteWischer, Rasenmäher oder Fensterputzer. "Die Geräte sind im Haushaltsehr hilfreich und entwickeln sich immer weiter", erklärt GünterMartin, Internet-Experte bei TÜV Rheinland. An die Ergebnisse einermenschlichen Putzkraft kommt die Technik allerdings nicht immerheran. So können beispielsweise Engstellen wie Ecken für automatischeRasenmäher und Fensterputzer problematisch sein. Auch fehlt einigensmarten Wischern die Power für hartnäckigen Schmutz. Wer sich fürqualitativ hochwertige Produkte entscheidet, erhält mit diesenProdukten aber schon heute wertvolle Hilfe im Haushalt.Der Staubsauger weiß, wie die Wohnung aussiehtHaushaltsroboter sammeln Daten. So legen Staubsaugerroboter zumBeispiel eine bis auf wenige Zentimeter genaue Karte aller Zimmer an,die sie säubern. Alle Staubsauger sind mit Sensoren ausgestattet, dieauf Anstoß reagieren oder Hindernisse erkennen. Die Kamera ist dabeieiner der Sensoren. "Diese Informationen können auch missbrauchtwerden. Deswegen ist es wichtig, dass sich Verbraucher schützen", soMartin. Regelmäßige Updates gehören ebenso dazu wie die Vergabesicherer Passwörter. Beim Kauf vor allem auf die Datenschutzerklärungachten. Wenn keine beiliegt: Finger weg!Wertvolle Daten im MüllSmarte Geräte sind durchgehend mit dem WLAN verbunden, speichernZugangsdaten wie das WLAN-Passwort und sammeln viele verschiedeneInformationen über ihre Nutzer und deren Zuhause. Verbraucher solltendarauf achten, dass niemand Zugriff auf diese sensiblen Daten hat -auch nicht nach der Entsorgung. Ein Factory-Reset setzt das Gerätzwar auf Werkseinstellung zurück, aber nicht immer werden alleInhalte gelöscht. Am sichersten ist es, wenn der Hersteller alleDaten verschlüsselt. Ein Indikator dafür ist das TÜVRheinland-Zertifikat "Protected Privacy". Achten Verbraucher aufdiese Punkte, können sie sorgenfrei auf die Hilfe vonHaushaltsrobotern zurückgreifen.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Schweitzer, Presse, Tel.: 0221/806-5597Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell