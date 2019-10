Smarte Gesundheit Reloaded - Ist die Zukunft bereits da? (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Aktuelle Studie von BearingPoint zeigt die Fortschritte derSmarten Gesundheit in Deutschland // Bereitschaft für technischeInnovationen steigt // Datensicherheit bleibt das große Sorgenthemader Deutschen // Die elektronische Gesundheitsakte sorgt fürÜberraschungZwei Jahre nach der ersten Studie zur Smarten Gesundheit folgt dieaktuelle Befragung. Was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Gabes Fortschritte oder vielleicht auch Rückschritte? Über dieEntwicklun-gen gibt die neue Studie der Management- undTechnologieberatung BearingPoint Auskunft.Fortschritte beim Einsatz von Smartphones/Tablets und Wearablessowie bei Pflege- und OP-RoboternQuantensprünge kann man innerhalb von zwei Jahren nicht erwarten.Dennoch lässt sich an den meisten Stellen eine positive Entwicklungfeststellen. Nutzten 2017 nur 18 Prozent ein Smartphone oder Tabletzur digitalen Überwachung und Optimierung der Gesundheit, sind esmittlerweile bereits 27 Prozent. Darüber hinaus plant jeder fünfteNichtnutzer, es in den kommenden 12 Monaten zu tun (20 Prozent). ZehnProzentpunkte legen die Wearables zu, aktuell kommen diese bei 18Prozent der Befragten zum Einsatz. Bei den großen technischenInnovationen gewinnen die Roboter an Vertrauen, sowohl im OP-Saal alsauch in der Pflege. 2017 wäre knapp jeder Fünfte (19 Prozent) bereitgewesen, sich von einem Roboter operieren zu lassen, 2019 könnte sichdas mittlerweile jeder Dritte vorstellen (31 Prozent). Auch imPfle-gebereich dürften für 25 Prozent der Befragten Roboteraushelfen, hier lag der Wert zwei Jahre zuvor noch bei 20 Prozent.Stagnation bei der Einstellung zur DatensicherheitDas Sorgenthema der Studie 2017 war die Sicherheit derpersönlichen Informationen und Daten der Patienten. Hier ist kaumEntwicklung zu verzeichnen. 57 Prozent der Befragten würden Apps oderWearables nutzen, wenn ihre Daten vor dem Zugriff Dritter sicherwären. Dieser Wert wird bestätigt durch die Frage nach den größtenRisiken bei der Überwachung der Gesundheitsdaten. Hier geben 54Prozent* an, dass sie befürchten, ihre Daten seien nicht ausreichendgeschützt. Dieser Wert lag zwei Jahre zuvor bei 60 Prozent*(*Top-2-Antworten "Trifft (voll) zu") und ändert sich somit nurwenig. "Grundsätzlich ist eine Bereitschaft in der Bevölkerung zuerkennen, digitale Gadgets zur Optimierung der Gesundheiteinzusetzen", stellt Ralf Dillmann, Partner bei BearingPoint, fest."Die Sorge der Bürger in Bezug auf ihre persönlichen Daten und dieAuswertung dieser muss weiterhin sehr ernstgenommen werden. DasStichwort ist: Transparenz."Überraschungsdebüt der elektronischen GesundheitsakteDie elektronische Gesundheitsakte, die eine sinnvolle Verbindungzwischen Patienten, medizinischen Einrichtungen, Ärzten und Apothekenschaffen soll, legt einen überraschenden ersten Auftritt in deraktuellen Studie hin. Mehr als jeder Zweite würde sie gern nutzen (53Prozent), mehr als jeder Zehnte tut das bereits (12 Prozent). Nur 16Prozent lehnen die Nutzung ab. Die Anzahl derer, die noch nie von derelekt-ronischen Gesundheitsakte gehört haben, ist allerdings hoch (19Prozent)."Diese Ergebnisse bestätigen unsere Einschätzung von Potenzialender Smarten Gesundheit in Deutsch-land. Damit aber auch wirklich alledavon profitieren, brauchen wir Hilfestellungen für diejenigen, dienoch unentschlossen oder uninformiert sind", fordert Ralf Dillmann,Partner bei BearingPoint, und emp-fiehlt mehr Aufklärungsarbeit vonWirtschaft und Politik auf Augenhöhe mit den Bürgern. "Zudem solltendeutsche Pharmaunternehmen stärker in digitale Lösungen in Verbindungmit ihren Produkten investie-ren, da ansonsten die auf den Marktdrängenden Tech-Giganten ihre enorme digitale Überlegenheitaus-spielen werden."Die gesamte Studie steht hier zum Download bereit:http://ots.de/IXozuKÜber BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen agiert in drei Geschäftsbereichen: Der erste Bereichumfasst das klassische Beratungsgeschäft; Business Services alszweiter Bereich bietet Kunden IP-basierte Managed Services über SaaShinaus; im dritten Bereich stellt BearingPoint Software-Lösungen füreine erfolgreiche digitale Transformation, Advanced Analytics undregulatorische Anforderungen bereit und entwickelt gemeinsam mitKunden und Partnern neue, innovative Geschäftsmodelle.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen. 