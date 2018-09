Smarte Gesellschaften im Mittelpunkt des nächsten Innovationsgipfels der Volvo Group

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Göteborg, Schweden (ots/PRNewswire) -Am 12. September ist die Volvo Group Gastgeber eines in Berlinstattfindenden Innovationsgipfels. Im Mittelpunkt des Gipfels stehtdas Thema "smarte Gesellschaften". Weitere Schwerpunkte sind dieInfrastruktur und das Transportwesen der Zukunft.An der Veranstaltung teilnehmen wird auch Andreas Scheuer,Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: https://www.multivu.com/players/uk/8394051-smart-societies-volvo-innovation-summit/Auf dem Innovationsgipfel sollen neue Mobilitätskonzepte und derenAuswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt erörtert werden. Das imSeptember in Berlin stattfindende Event schließt an drei ähnlicheGipfel an, die letztes Jahr in London, Brüssel und Peking stattfandenund ebenfalls von der Volvo Group ausgerichtet wurden."Indem wir die unterschiedlichsten Akteure des Landes beimInnovationsgipfel an einen Tisch bringen, möchten wir den Dialogdarüber vorantreiben, wie sich Transporthürden im Nutzfahrzeugbereichüberwinden lassen und wie die Gesellschaft von Innovationenprofitieren kann. Durch die Konzentration auf die dreitechnologischen Schlüsselaspekte Automation, Elektromobilität undVernetzung möchten wir einen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit,Transporteffizienz und ökologischer Nachhaltigkeit leisten und aufdiese Weise etwas sehr Positives für die Gesellschaft bewirken", soMartin Lundstedt, Präsident und CEO der Volvo Group.Ebenfalls im Rahmen des Gipfels wird die Volvo Group ihre neuestenTransportlösungen auf dem Gebiet des autonomen Fahrens und derElektromobilität präsentieren und vorführen.Zu den Rednern der Veranstaltung gehören Politiker sowie Vertretervon Behörden, Hochschulen und Interessenverbänden.Der Volvo Group Innovationsgipfel findet am 12. September 2018 von13 bis 18 Uhr im Berliner Tempodrom (Möckernstraße 10, 10963 Berlin)statt.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website(https://www.volvogroup.com/en-en/innovation/innovation-summit.html).Das Video zur Veranstaltung finden Sie hier:https://youtu.be/O72MMclaTvcWeitere Geschichten aus der Volvo Group finden Sie unterhttp://www.volvogroup.com/pressDer Volvo Konzern ist einer der weltweit größten Hersteller vonLkw, Bussen, Baumaschinen sowie Schiffs- und Industriemotoren. Einumfassendes Spektrum an Finanzierungs- und Service-Dienstleistungengehört ebenfalls zum Angebot des Konzerns. Die Volvo Groupbeschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter an Fertigungsstandorten in 18Ländern und vertreibt ihre Produkte in mehr als 190 Märkten. 2017belief sich der Umsatz der Volvo Group auf ca. 335 Milliarden SEK (35Milliarden EUR). Die Volvo Group ist ein börsennotiertes Unternehmenund hat ihren Sitz im schwedischen Göteborg. Volvo Aktien sind an derStockholmer NASDAQ-Börse notiert.Weitere Informationen erhalten Sie von Anna Arbius unter derRufnummer +46(0)31- 322-2993.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/738880/Volvo_Group_Innovation_Summit.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/738880/Volvo_Group_Innovation_Summit.jpg) )Video:https://www.multivu.com/players/uk/8394051-smart-societies-volvo-innovation-summit/ (https://www.multivu.com/players/uk/8394051-smart-societies-volvo-innovation-summit/)Original-Content von: Volvo Car Group, übermittelt durch news aktuell