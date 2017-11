Smartcar-Startup PACE kooperiert mit ABT Sportsline (VIDEO)

Karlsruhe (ots) -PACE wird fester Bestandteil der neuen Steuergeräte von ABTSportsline. Damit erreicht das Karlsruher Startup mit denTuning-Profis aus Kempten die nächste Evolutionsstufe: Die kommendeGeneration der PACE Connected Cars benötigt keine OBD2-Verbindungmehr.PACE ermöglicht Autofahrern den Zugang zur Smartcar-Welt inZukunft auch ohne Umweg über den OBD2-Anschluss. Dies realisierenerstmalig die Star-Tuner von ABT Sportsline, die die Verbindung zuPACE fest in ihre neuen Steuergeräte ABT Engine Control der drittenGeneration integrieren.Somit können ABT Kunden ihr Auto direkt mit dem Smartphoneverbinden und neben den Standard-Features von PACE sogar noch einigezusätzliche Funktionen mit ihren getunten Fahrzeugen nutzen.Der 'ABT Power Monitor designed by PACE' bringt Smartcar undTuning zusammen: Wieviel Power-Reserve bietet mein Motor noch? Wiehoch ist der gerade abgerufene Tuningfaktor? Wieviel zusätzlichesDrehmoment habe ich? All das wird auf einen Blick sichtbar. So kannder ABT-Kunde in Zukunft auf dem Smartphone-Display sehen, ob es sichlohnt, das Gaspedal noch ein wenig stärker durchzudrücken."Ins Auto steigen, verbinden, losfahren - die feste Integrationins Steuergerät ist die Zukunft des Connected Cars", so Co-FounderDr. Martin Kern, "Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit ABT denweltgrößten Veredler für Fahrzeuge aus dem VW Konzern als Partnergewinnen konnten und freuen uns sehr über unsere ganz speziellenneuen PACE-Features für Tuning-Fans."Die ABT-Variante des Smartcars bietet unter anderem denautomatischen Notruf (Pendant zum 2018 Pflicht werdenden "eCall"),das "Find my ABT"-Feature, mit dem das geparkte Auto lokalisiertwerden kann und das finanzamtkonforme elektronische Fahrtenbuch.Live ist das neue System erstmals Anfang Dezember 2017 auf derEssen Motor Show zu sehen.Über PACEDas Karlsruher Startup PACE Telematics hat mit dem PACE Link, derPACE Car App und der PACE Cloud ein System entwickelt, das Autos aufeinfache Weise zu Smartcars macht.Zu den Funktionen des Gadgets gehören neben dem automatischenNotruf ein elektronisches Fahrtenbuch und ein Spritspartrainer, dasAuslesen und Erklären von Fehlercodes des Autos, eine Find-My-CarFunktion, ein Tankstellen-Preisvergleich, ein Traffic Monitor,Benzinkostentracking und der Performance Monitor mit Echtzeitdaten.Damit ist PACE nicht nur für den Autofahrer interessant, sondernhilft als weltweit ausrollbares System auch Versicherungen undWerkstätten bei der Kundenbindung, etwa mit neuen, dynamischenTarifmodellen oder einer Ferndiagnose und Push-Mitteilungen durch dieAutowerkstatt.Außerdem starten die Smartcar-Experten nächstes Jahr mit ihremPartner SAP das so genannte "Connected Fueling" und "ConnectedParking", bei dem PACE-Kunden in Zukunft bargeldlos tanken und parkenkönnen.Die OBD-2 Technologie von PACE funktioniert für fast alle Autos abBaujahr 1996. Die Installation ist einfach: Wo sonst die Werkstattihr Diagnosegerät anschließt, wird nun der kleine PACE Link platziertund verbindet das Auto mit dem Smartphone. Das System kann für einenKaufpreis von 119 EUR ohne Folgekosten im PACE Shop oder für 120 EURbei Amazon gekauft werden.Pressekontakt:PACE Telematics GmbHhttps://www.pace.carBüro Karlsruhe: Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 KarlsruheBüro Berlin: Chausseestrasse 8A, 10115 BerlinGegründet: 2015Mitarbeiter: 30Geschäftsführer: Dr. Martin Kern, Robin Schönbeck, Philip BlatterPressekontakt: Kirstin Messerschmidtpresse@pace.carTelefon: +49 30 432 088 13, Mobil: +49 177 486 66 38Original-Content von: PACE Telematics GmbH, übermittelt durch news aktuell