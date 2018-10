Smart und nachhaltig - Heizsysteme von Morgen (FOTO)

Hörselberg-Hainich (ots) -Die Energiewende schreitet auf allen Sektoren voran, fossileBrennstoffe werden früher oder später durch nachhaltige Technologienabgelöst. Auch im Bereich Hausbau ist die Marschrichtung klar:moderne Eigenheime sollen möglichst ressourcenschonend gebaut undenergieeffizient sein. Neben der Bauweise ist hier natürlich dieHaustechnik, allen voran das Heizsystem, ein entscheidender Faktor.Mittlerweile gibt es verschiedenste Heiztechnologien, die dieklassische Ölheizung alt aussehen lassen. Höchst effizienteGas-Brennwert-Thermen, die mit Solarthermie ergänzt werden,Wärmepumpen oder Pellet-Heizungen sind derzeit gängige Systeme.Ernst Schmiesing, Experte für Massivhaus-Bau und Leiter "Produktund Einkauf" bei Town & Country Haus, beschäftigt sich schon langemit verschiedenen, modernen Heizsystemen und gibt im folgendenInterview einen aktuellen Einblick in den Bereich Forschung undEntwicklung sowie eine Einschätzung der Entwicklung im BereichEnergiesparhäuser.Herr Schmiesing, wo stehen Massivhäuser derzeit im Hinblick aufeine energieeffizente und nachhaltige Bauweise?Theoretisch sind die Grenzen beim energieeffizienten undnachhaltigen Bauen relativ offen und es ist vieles möglich. Dochbetrachtet man es einmal aus der Perspektive der Bauherren, die alsNormalverdiener zu mietähnlichen Bedingungen bauen wollen bzw.müssen, ist mit den Vorgaben der aktuellen EnEV 2016 daswirtschaftliche Optimum erreicht.Über die aktuellen gesetzlichen Vorschriften hinausgehendeEnergiesparmaßnahmen, wie beispielsweise eine zusätzliche Dämmung,rechnen sich weder wirtschaftlich, noch ökologisch. Denn zurProduktion von Dämmstoffen werden ja auch Ressourcen und Energieeingesetzt. Das, was da an Geld und Energie reingesteckt wird, wirddurch die letztliche Energieeinsparung kaum wieder rausgeholt. Dieeffizienteste und wirtschaftlichste Heiztechnik ist meiner Meinungnach derzeit eine moderne Gas-Brennwert-Therme mit Unterstützungdurch Solarthermie und einer Lüftung mit Wärme-Rückgewinnung. Eineeffiziente und bezahlbare Alternative zur Gasheizung ist dieLuft-Wasser-Wärmepumpe mit Abluft-Lüftung, also einerFrischluftautomatik.Natürlich gilt es weiterhin, sich mit innovativen undenergieffizienten Bautechniken zu beschäftigen. Nicht nur, weil derGesetzgeber eine weitere Anhebung der Energiesparstandards im Baubeabsichtigt, sondern auch, um unseren Bauherren noch nachhaltigereHäuser anbieten zu können.Was beschäftigt die Forschungs- und Entwicklungsabteilung bei Town& Country Haus derzeit?Ein wichtiges Forschungsthema ist derzeit "Zukunftsfähige,nachhaltige Heizsysteme". So haben wir beispielsweise in Hütscherodaein Mehrfamilienhaus als Plus-Energiehaus mit Eisheizung gebaut. DerVorteil dieses Systems: es werden drei natürliche Energiequellen -Sonne, Luft und Erdwärme - miteinander kombiniert. Der Clou, es wirdunter anderem die Energie genutzt, die frei wird beim Übergang vonflüssigem Wasser zu Eis. Die Anlage ist so ausgelegt, dass derWechsel zwischen Eis und Wasser das ganze Jahr für einewirtschaftliche und umweltschonende Temperierung des Hauses sorgt.Der Nachteil ist jedoch, dass eine solche Eisheizung eine hochkomplexe Anlage ist. Ein entsprechender Wasser- bzw. Eisbehälter mussin den Boden eingelassen werden, eine Wärmepumpe und spezielleSolar-Luft-Kollektoren sind notwendig. All das macht eine Eisheizungsehr teuer und somit für Normalverdiener kaum bezahlbar.Gibt es weniger aufwendige und kostenintensive Alternativen?Auf jeden Fall! Wir testen derzeit intensiv eine sogenanntePower-to-heat-Technologie. Hierbei wird eine Photovoltaik-Anlage miteinem sogenannten SMART-HEATER verbunden. DasEnergiemanagement-System wählt dann aus, wo der Strom aus derPhotovoltaik-Anlage im Haus benötigt wird. Wird kein Strom imHaushalt oder zum Laden des Elektroautos benötigt, wird dieser alsWärme an den Warmwasserspeicher der Heizung abgegeben. Der übrigeStrom wird schließlich ins Netz eingespeist. Dieses System kann miteiner Gas-Brennwerttherme oder Wärmepumpe kombiniert werden.Die Vorteile eines solchen smarten Heizsystems sind vielfältig.Die Effizienz ist viel größer als bei einer Solarthermie-Anlage, dieausschließlich für die Warmwassererzeugung genutzt werden kann. Dermit der Sonne erzeugte Strom wird optimal und kostengünstig im Hausgenutzt. Teure Batteriespeicher für Solarstrom sind überflüssig, dennder Wasserspeicher der Heizung kann rund 14 kWh aufnehmen und kostetum die 2.000 Euro. Ein Batteriespeicher mit vergleichbarer Kapazitätkostet bis zu 20.000 Euro.Herr Schmiesing, was denken Sie wird die Zukunft im Bereichmoderner Heizungssysteme bringen?Das ist natürlich spekulativ, aber wir gehen davon aus, dass imZuge der Energiewende die Zukunft des Heizens auf Strom basiert, dennder ganze Strom, der von Windrädern produziert wird, muss in Spitzengespeichert bzw. abgenommen werden, damit das deutsche Stromnetzfunktionsfähig bleibt. Dabei spielen Eigenheime eine wichtige Rolleals Abnehmer. Da für uns nicht nur die Energieeffizienz vonTechnologien entscheidend ist, sondern auch die Wirtschaftlichkeitbzw. die Bezahlbarkeit für Normalverdiener, konzentrieren wir uns aufLösungen wie Power-to-heat. 