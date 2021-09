Die Smart Wearable-Marke Amazfit ist HELIOT EMILs neuer offizieller globaler Wearable-Partner

Paris (ots/PRNewswire) -Amazfit, der Marktführer für Wearable Technology, geht mit HELIOT EMIL auf der Pariser Modewoche Frühjahr/Sommer 2022 auf den LaufstegDie weltweit führende Marke für intelligente Wearables, Amazfit (https://www.amazfit.com/en/), gab heute ihre neueste Partnerschaft mit HELIOT EMIL als offiziellem Global Wearable Device Partner bekannt.Die Markenpartnerschaft wird während der Pariser Modewoche bei der Frühjahr/Sommer 2022-Laufstegshow von HELIOT EMIL vorgestellt.Wo Mode auf innovative Technologie trifftAmazfit ist eine Marke, die ihre Nutzer ermutigt, ihre Leidenschaften zu leben und unendliche Möglichkeiten zu entdecken. Als modebewusste Technologie-Accessoire-Marke stellt Amazfit Produkte her, die ihre Kunden zu einem gesunden und aktiven Lebensstil ermutigen.Während der Pariser Modewoche wird Amazfit Mode und Technologie kombinieren, um zu zeigen, wie intelligente Geräte zu einem Träger des persönlichen Stils werden können, der auf oder abseits des Laufstegs getragen werden kann. Die Smartwatches von Amazfit, darunter die GTR 2 und die GTS 2e, wurden entwickelt, um Menschen bei ihren ersten Schritten in die smarte Fitness zu unterstützen und dabei super-stylisch auszusehen, und passen perfekt zur einzigartigen Modephilosophie von HELIOT EMIL."Man sollte nie aufhören, innovativ zu sein und den semantischen Dialog in der Kreativbranche weiter vorantreiben", so HELIOT EMIL.Wo Stil auf Gesundheit trifftDie Amazfit GTR 2- und GTS 2-Serien sind mit dem neuesten selbstentwickelten BioTracker(TM) 2 PPG Hochpräzisionssensor ausgestattet. Dank der leistungsstarken Sensor-Engine ist es ein echter Rundum-Gesundheitsschutz.Ein PAI-Wert wird berechnet, indem Daten über Ihre Herzfrequenz, die Trainingszeit und andere komplexe Gesundheitsinformationen mit einem Algorithmus verarbeitet werden. Dieser Wert bietet eine personalisierte Gesundheitsbewertung für jeden Nutzer auf der Grundlage seiner spezifischen Gesundheitsdaten und bietet jedem eine einzigartige Erfahrung."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit HELIOT EMIL, da wir die gleiche Vision teilen, dass Mode stilvoll, praktisch, tragbar und nützlich sein sollte. Ästhetisch gesehen wird die Partnerschaft in Verbindung mit den Serien GTR 3 und GTS 3 eine neue Generation von modisch orientierten Verbrauchern repräsentieren, die Produkte schätzen, die ihr Leben effizienter machen. Die Serien GTR 3 und GTS 3 werden im Oktober 2021 auf den Markt kommen, also bleiben Sie dran", sagt Amazfit.Informationen zu AmazfitAmazfit wurde 2015 gegründet und bietet smarte Uhren und Bänder für den täglichen Gebrauch bis hin zum Outdoor-Sport sowie smarte Geräte für Sport und Gesundheit wie TWS-Earbuds, smarte Laufbänder und smarte Waagen. Derzeit sind Amazfit-Produkte auf den Märkten von mehr als 90 Ländern und Regionen vertreten, darunter die USA, Deutschland, die Türkei und Japan. Im Jahr 2020 hatte Amazfit den größten Anteil am Markt für Uhren für Erwachsene in Spanien und Indonesien. Weitere Informationen finden Sie unter www.amazfit.comInformationen zu HELIOT EMILHELIOT EMIL mit Sitz in Kopenhagen wurde von den Brüdern Julius und Victor Juul als Hommage an ihren Urgroßvater, den Namensgeber der Marke, gegründet. HELIOT EMIL erforscht mit experimentellen Ansätzen die Grenzen zwischen Form und Funktion und treibt den semantischen Dialog in der Kreativbranche voran.Eine subversive skandinavische und monochromatische Ästhetik, kombiniert mit speziell entwickelten Materialien, Stoffen und Verzierungen, verleitet HELIOT EMIL zu einer hohen Aufmerksamkeit für Details in jedem Bereich. Der Designer Julius Juul greift auf Themen zurück, die zum Nachdenken anregen, und seine Neugierde auf kreativen Ausdruck spiegelt sich in jeder Kollektion von HELIOT EMIL wider.Folgen Sie Amazfit:Facebook https://www.facebook.com/amazfit.globalInstagram: https://www.instagram.com/amazfit.global/Twitter: https://twitter.com/AmazfitGlobalFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1637093/image_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1637092/image_2.jpgPressekontakt:Für Medienanfragenpress@zepp.comJingjing Tang+86-15214371138Original-Content von: Amazfit, übermittelt durch news aktuell