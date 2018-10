Smart Speaker sind intelligente Radiogeräte

Frankfurt am Main (ots) - Es ist ein weltweiter Trend: SmartSpeaker wie Amazon Echo, Google Home oder Apple Homepod erlebenderzeit eine rasante Verbreitung und haben mittlerweile ihren festenPlatz im Alltag vieler Nutzer - auch in Deutschland. Von deninteraktiven persönlichen Assistenten profitiert vor allem dasklassische Medium Radio, wie die aktuelle Studie "Spot on Voice" vonFacit Research und AS&S zeigt.Im Rahmen der repräsentativen Studie untersuchten die Forscher,welche Zielgruppen die Smart Speaker nutzen und wie sie dieintelligenten Lautsprecher im Alltag einsetzen. Dafür wurden im Juni2018 über 8.000 Personen online befragt. Die Analyse bestätigt dasgroße Potenzial der Technologie: Bereits 9 Millionen - das sind 13Prozent der Deutschen über 14 Jahren - nutzen regelmäßig eineneigenen Smart Speaker. Acht von zehn Nutzern sind jünger als 50Jahre.Im Durchschnitt besitzt jeder Nutzerhaushalt zwei Smart Speaker.Diese sind übrigens oft feste Familienmitglieder: Bei 71 Prozent derNutzer steht der interaktive Lautsprecher im Wohnzimmer, bei 31Prozent in der Küche - und immerhin 27 Prozent nehmen ihn sogar mitin ihr Schlafzimmer.Spannend war auch die Frage, wofür die Nutzer die Smart Speaker imAlltag einsetzen. Zwei Drittel der Befragten gaben an, täglich denWetterbericht abzurufen - die am häufigsten genutzte Funktion beidiesen Geräten. Gleich dahinter folgt - mit 65 Prozent täglichenNutzern - das Hören von Musik. Generell sind Smart Speaker echte"Audiotainment"-Geräte, so die Forscher: Insgesamt 84 Prozent derNutzungszeit entfällt auf Audio-Angebote wie Musik, Radio, Hörbücheroder Podcasts.Klassisches Radio profitiert vom Smart Speaker-Trend besonders: 87Prozent der Nutzer hören darüber lineare Radioprogramme, 62 Prozentlassen ihren Assistenten sogar täglich Radio einschalten. Und 47Prozent der Smart Speaker-Nutzer geben an, mehr Radio zu hören, seitder interaktive Lautsprecher Einzug gehalten hat. Der Grund: Durchihre hohe Benutzerfreundlichkeit ermöglichen Smart Speaker ein ganzneues Radioerlebnis. So sagen 74 Prozent der Nutzer, dass nun beimRadiohören Programmwechsel möglich sind, ohne die aktuelle Tätigkeitzu unterbrechen. "Sprachassistenten haben sich mit hoher Dynamik inunserem Alltag etabliert. Die Konsequenzen, die das für die Medien-und damit auch die Radionutzung hat, sind beachtlich", sagt OliverAdrian, Geschäftsführer AS&S Radio. "Vor allem die Simulcasts undLive-Streams erfahren hier einen hohen Zugriff, was für jedenklassischen UKW-Radiospot eine Vervielfachung auf die digitalenAusspielwege bedeutet."Ein weiteres Ergebnis der Studie: Die intelligenten Lautsprechereröffnen für Radiowerbung ganz neue Möglichkeiten, mit den Hörern inDialog zu treten. 61 Prozent der Radio hörenden Nutzer möchten sichbei interessanten Beiträgen gleich die passenden Informationenbesorgen; 58 Prozent finden es gut, die Reminder-Funktion zu nutzen,ohne die aktuelle Tätigkeit zu unterbrechen. Zunehmend werden SmartSpeaker auch als Informationsquelle für Einkäufe genutzt: Rund dieHälfte der Nutzer interessiert sich für Produkte und Preise. Und 34Prozent haben schon mal online per Smart Speaker eingekauft."Tendenziell ist zu erwarten, dass die Nutzung vonSprachsteuerungssystemen zukünftig noch rasanter steigen wird", sagtKerstin Niederauer-Kopf, General Manager Facit Research GmbH & Co.KG. "Eine Analyse der Zielgruppen zeigt, dass derzeit eherInnovatoren und Trendsetter diese Geräte und Systeme nutzen. Aufgrundder einfachen Bedienung, eröffnen gerade intelligenteSprachassistenten einen Zugang zu Radio- und Audio-Content für alleBevölkerungsgruppen. Durch die Möglichkeit der Personalisierungwerden sich zudem weitere Potentiale für das Medium Audio ergeben.""Fazit der Studie: Nicht zuletzt dank der einfachen, "convenienten"Bedienung hören die regelmäßigen Nutzer der Smart Speaker noch mehrRadio. Smart Speaker sind also intelligente Radiogeräte - und damitechte Booster für die Radionutzung.Das Vermarktungsportfolio von AS&S Radio mit seinem einzigartigenAngebot aus öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern sowieinnovativen Online Audio-Angeboten steht für starke Reichweiten,kaufkräftige Zielgruppen und effizienten Mitteleinsatz. AS&S Radioist eine 100-prozentige Tochter der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH(AS&S). Infos zum Unternehmen und seinem Vermarktungsangebot findensich unter www.ass-radio.dePressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: AS&S Radio GmbH, übermittelt durch news aktuell