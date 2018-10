Smart-Solutions-Konferenz: FIWARE Global Summit findet am 27. und 28. November in Málaga statt / Die Kernthemen der zweitägigen Konferenz: Smart Cities, Industrie 4.0, Smart Energy und Smart Agrifood

Berlin (ots) - Am 27. und 28. November 2018 findet zum fünften Maldie Smart-Solutions-Konferenz FIWARE Global Summit statt. Imspanischen Málaga werden mehr als 700 Teilnehmer erwartet, die sichüber neue Lösungen und Ansätze aus den Bereichen Smart Cities,Industrie 4.0, Smart Energy und Smart Agrifood austauschen.Entwickler, Städteplaner, kommunale Entscheider, Unternehmer,Investoren und Vordenker diskutieren im Trade Fairs and CongressCentre neue Geschäftsmodelle, Software-Lösungen und disruptiveTechnologien. Veranstalter ist die FIWARE Foundation sowie mehrerePartner - unter anderem Telefónica, NEC, Orange und ATOS Engineering.Unter den Sprechern sind führende Experten aus dem Bereich derSmart Solutions aus Europa, Indien, Japan, Nordamerika, Uruguay undBrasilien. Darunter sind:- Mark van Stiphout, Deputy Head of Unit - Research and Innovationder Generaldirektion Energie der EU- Daniele Rizzi, Principal administrator - Policy Officer derEuropäischen Kommission- Paul Wilson, Chief Marketing Officer des TM Forum- Patrice Slupowski, VP Digital Innovation bei Orange- Benedikt Gäch, Chief Technology Officer der DeteconInternational GmbH- Nestor Sosa, Technology Manager for Smart Cities der StadtMontevideo (Uruguay)- Egbert-Jan Sol, Chief Technology Officer bei TNO Industry- Francois-Frederic Ozog, Director - Linaro Networking Group, undviele weitere- Außerdem wird der deutsche Digital-Visionär Karl-Heinz Landeinen Vortrag unter dem Titel "Earth 5.0 - provoking thefuture." halten.Das Programm: So werden wir morgen leben, arbeiten und essenIm Programmteil Smart Cities Track diskutieren die Teilnehmer dieZiele, Aufgaben und Strategien, die bei der digitalen Transformationdes Stadtlebens auf die Unternehmen, Investoren und Stadtverwaltungenzukommen, wenn sie gemeinsame Lösungen suchen.Open-Source-Standards, darunter auch die FIWARE-Plattform,unterstreichen dabei immer mehr ihre zentrale Rolle bei derDigitalisierung der maßgeblichen Branchen. Daran schließen dieBeiträge zu Industrie 4.0 im Smart Industry Track an. Unter anderemwird ausführlich die FIWARE-Referenzarchitektur vorgestellt, über dieIndustriebetriebe vernetzt werden.Im Teil Smart Agrifood Track präsentieren die Experten unteranderem Pilotprojekte in ländlichen Regionen Portugals, Spaniens undKenias. Diese setzen unter anderem die FIWARE-Lösung für IoT-fähigeSysteme ein.Neu in der fünften Auflage des FIWARE Global Summit ist derKonferenzteil Smart Energy Track. Auch in der Energieversorgungspielen die digitale Transformation und datengetriebene Prozesse eineimmer wichtigere Rolle. FIWARE bringt daher namhafte Experten aus demEnergie- und IT-Bereich zusammen, um zu erörtern, welcheReferenzarchitekturen es bereits gibt, wie man dieFIWARE-Referenzarchitektur für IoT-fähige Systeme in derEnergiebranche einsetzen kann und welche Aufgaben die Brancheerwarten.In allen vier Konferenzteilen zu Smart Cities, Industrie 4.0,Smart Energy und Smart Agrifood werden Vertreter der öffentlichenHand, Unternehmer und Mitglieder von Organisationen wie InternationalData Space Association (IDSA), TM Forum, OASC (Open & Agile SmartCities) und andere zusammenkommen.Der Konferenzteil Developers' Track bietet den Teilnehmern dieGelegenheit, die Grundlagen zu lernen, umPowered-by-FIWARE-Applications zu programmieren. Außerdem versammeltsich hier die ganze FIWARE-Community, die aus Nutzern, Entwicklernund anderen Beteiligten aus der ganzen Welt besteht. Sie stellen ihreLösungen vor, die auf FIWARE basieren. In diesen Diskussionsrundenwerden außerdem neue Technologien wie Blockchain, KünstlicheIntelligenz, Industrial IoT, Robotics und Big Data thematisiert.Abschließend erhalten 16 Startups (Powered by FIWARE), aus fünfverschiedenen Inkubatoren und Acceleratoren, die Möglichkeit, imInvestor Forum erfahrene Startup-Investoren von sich zu überzeugen.Ulrich Ahle, CEO der FIWARE Foundation: "Wir freuen uns sehrdarauf, so viele Talente und Experten begrüßen zu können, diediskutieren, wie innovative, gesamtheitliche, offene und nachhaltigeGeschäftsmodelle für die Zukunft aussehen können. FIWARE ist einerder Pioniere der digitalen Transformation, die die Lebensqualitätaller Menschen erhöht. Daher arbeiten wir in unseren Summits daran,ein Ökosystem zu erschaffen, das auf Vertrauen und Transparenzbasiert. Wir setzen dabei auf Open-Source-Technologie, die dieDatenhoheit bei den Unternehmen sichert."Über die FIWARE FoundationDie FIWARE Foundation wurde im Oktober 2016 als gemeinnützigerVerein gegründet. Sie organisiert die FIWARE Community, in der alleEinzelpersonen und Organisationen versammelt sind, die sichverpflichtet haben, die FIWARE-Mission zu verwirklichen: ein offenes,nachhaltiges Ökosystem, das öffentliche, lizenzkostenfreie undimplementierungsgetriebene Standards für Software-Plattformenaufbauen soll, die die Entwicklung von Smart Applications in Sektorenwie Smart Cities, Industrial IoT und Smart Agrifood vorantreiben.Diese Plattformstandards werden in der FIWARE-Open-Source-Plattformumgesetzt.Weitere Informationen finden Interessierte unter:https://www.fiware.org/Pressekontakt:ELEMENT C GmbHAgentur für PR + DesignChristoph HauselAberlestr. 1881371 MünchenTelefon: 089 720 137 - 20Internet: www.elementc.deOriginal-Content von: FIWARE, übermittelt durch news aktuell