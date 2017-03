Smart Renewable Energy, Drohnen und Digitalisierung: Die Themen der Intersolar Europe Conference 2017

München (ots) - Weltweit investieren immer mehrPhotovoltaik-Anlagenbauer in Großkraftwerke - was eine Reihe an neuenThemen für die Branche mit sich bringt. Wie sie diese "PV PowerPlants" finanzieren, welche Märkte in Zukunft relevant werden undwelchen Stellenwert Smart Renewable Energy genießt, also dieVerknüpfung von Energieerzeugung, -Speicherung und -Management,darüber diskutieren Experten auf der Intersolar Europe Conference am30. und 31. Mai 2017 im Internationalen Congress Center München(ICM). Die Veranstaltung läuft parallel zu Intersolar Europe, derweltweit führenden Fachmesse für die Solarwirtschaft und ihre Partner(31. Mai bis 2. Juni). Die Konferenz wird in diesem Jahr erstmals vomneuen Chairman Dr. Pierre-Jean Alet angeführt.Die Photovoltaik-Branche wächst weiter. Vor allem Großkraftwerketreiben derzeit den internationalen Zubau weiter voran. Themen wieFinanzierung, Management, Betrieb und Wartung (Operation andMaintenance/O&M) der Anlagen werden deshalb immer wichtiger. DieZukunft der großen Anlagen ist deshalb auch eines derSchwerpunktthemen auf der Intersolar Europe Conference. Gleichmehrere Sessions beschäftigen sich damit: In "PV Power Plants:Forecasting Technologies" wird es um neue Prognosetechniken gehen mitdem Ziel, meteorologische Vorhersagen besser in die Prozesseintegrieren zu können. Die Vortragsrunde "PV Power Plants: Operation& Maintenance Business" thematisiert das wachsende Geschäftsmodellrund um die Wartung der PV-Anlagen und deren Optimierung derAnlagerentabilität. Ein Thema, das die Session "PV Power Plants: TheVersatility and Impact of Drones & Robots" behandelt, wird in diesemZusammenhang auch der Einsatz von Drohnen und Robotern sein.Smart Renewable Energy: Wohin führt die Intelligenz derStromnetze?Immer mehr Stromerzeugungsprojekte kombinieren verschiedene Artenerneuerbarer Energien, die in sogenannten Hybridkraftwerken gebündeltwerden. In der Session "Smart Renewable Energy: Renewable HybridPlants" geht es um neue Herausforderungen solcher Projekte. Darüberhinaus beschäftigt sich die Branche mit Vernetzung undDezentralisierung, Sharing, Digitalisierung, Smart Grids und BigData, einem Bereich, der in der gesamten Industrie diskutiert wird.Die Session "Smart Renewable Energy: Digitalization, Energy Clouds &Big Data" nimmt sich der Aufgabe an, Datenmanagement und dieSicherheit der erhobenen Daten unter die Lupe zu nehmen und wirftunter anderem die Frage auf: Wie funktioniert ein schnellerDatenzugriff für die unterschiedlichen Marktteilnehmer unterBeachtung von Sicherheit und Kontrolle?Globale Finanzierungstrends für die Photovoltaik-IndustrieDie Zukunft klassischer Versorgungsverträge wirft im Zusammenhangmit der Finanzierung von Solarkraftwerken neue Fragen auf. DieBedenken in der Branche: Der Einfluss von Ratingagenturen wächst undneue Finanzierungsrunden könnten dadurch unsicherer werden. DieSession "Solar Merchant PV Power Plants/The Role of RatingAgencies/Insurances" thematisiert die Rolle der Ratingagenturen, aberauch die der Versicherungen, deren Angebote sich im Kontext derglobalen Finanzierung verändert haben.Marktanalyse: Wo steht der PV-Weltmarkt?Auch 2017 veröffentlicht SolarPower Europe exklusiv auf derIntersolar Europe Conference den Marktanaylsebericht "Global MarketOutlook 2017-2021" (30. Mai, 10:15 Uhr). Der Bericht enthält eineFünf-Jahres-Prognose für den Weltmarkt, mit neuen Zahlen und Faktenfür voraussichtliche Wachstumsmärkte, entscheidende Treiber sowie diezu erwartende Marktentwicklung. In weiteren Sessions werden deramerikanische, asiatische und afrikanische Markt genauer unter dieLupe genommen. Im vergangenen Jahr kamen 70 Prozent der weltweitenNachfrage aus Asien und den wichtigen Märkten China, Indien sowieJapan. Es ist zu erwarten, dass die Nachfrage aus Ländern wie denPhilippinen, Vietnam, Myanmar, Indonesien und Thailand in Zukunftsteigen wird. Auch für den afrikanischen Kontinent bedeutet dersteigende Stromverbrauch ein positives Marktumfeld. BesondersNigeria, Ghana, Uganda und Kenia stehen hierbei im Fokus.Neuer ChairmanDr. Pierre-Jean Alet steht der Konferenz 2017 erstmals alsChairman vor und bringt weitreichendes Know-how über die Branche mit.Dr. Alet ist Ingenieur und Physiker und hat seinen Doktor an derangesehenen französischen Elitehochschule École Polytechniquegemacht. Er hat in den Sharp Laboratories of Europe Zelltechnologienund Energie-Dienste untersucht und ist derzeit beim SchweizerForschungs- und Entwicklungszentrum CSEM (Centre Suissed´Electronique et de Microtechnique) als Activity Managerverantwortlich für die Performance von PV-Generatoren, Speicher-sowie Grid-Integration. Dr. Alet zählt zum Vorstand der EuropeanTechnology and Innovation Platform Photovoltaics und leitet dort denBereich Grid Integration. Er deckt besonders die Themen der neuenEnergiewelt, also Energieerzeugung, -Speicherung und -Managment abund stellt eine breitere Konzeption der Konferenzthemen sicher."Durch die Entwicklung der Märkte, besonders in Europa, müssen dieDebatten im Bereich Photovoltaik weg von den Erzeugungskosten hin zumWert der Elektrizität geführt werden", erläutert Pierre-Jean Aletsein Engagement. "Während Zellen und Module weiterhin kritischbleiben, befassen sich die Innovationen in der PV Branche zunehmendmit Themen wie dem Energiemanagement, Vorhersagen und derDigitalisierung. Ich freue mich, diesem zeitgemäßen und hochrangigenBranchentreff vorstehen zu können", so Alet.Die Intersolar Europe 2017 findet vom 31. Mai bis 02. 