Smart Meter: Tipps für Verbraucher / Vergleich von Kosten und Sparpotenzial / Smart Meter können beim Energiesparen helfen / Mieter mit freier Auswahl bis Ende 2020 (FOTO)

Berlin (ots) - Mieter und Eigentümer können mit Smart Metern ihrenEnergieverbrauch und ihre CO2-Emssionen deutlich senken. Darauf weist dieKampagne "Meine Heizung kann mehr" (www.meine-heizung.de) der gemeinnützigenBeratungsgesellschaft co2online hin. Beim Einsatz von Smart Metern istallerdings einiges zu beachten. Wichtig ist vor allem, die laufenden undeinmaligen Kosten für ein Smart Meter zu prüfen - und mit dem persönlichenSparpotenzial zu vergleichen.Sparpotenzial bei Strom übersteigt Kosten für Smart Meter häufigEin Strom-Smart-Meter für einen durchschnittlichen Haushalt mit vier Personen imEinfamilienhaus kostet pro Jahr in der Regel maximal 60 Euro. Das Sparpotenzialliegt laut Studien im Schnitt bei 60 bis 150 Euro. Pro Haushalt können zwischen100 und 260 kg CO2 vermieden werden.Das persönliche Sparpotenzial beim Stromverbrauch kann allerdings auch kleinersein. Dann rechnet sich ein Smart Meter womöglich nicht. Prüfen können Mieterund Eigentümer ihr Stromsparpotenzial zum Beispiel aufhttps://www.co2online.de/smart-meter. Außerdem sind zusätzliche Kosten möglich:vor allem durch einen Umbau des Zählerkastens. Das ist laut Verbraucherzentralebei etwa einem Viertel aller Haushalte nötig.Mit flexiblen Stromtarifen ist das Sparpotenzial von Smart Metern noch größer -vor allem für Nutzer von Wärmepumpen, Elektroautos, Stromspeichern oder anderenGeräten, die viel Strom verbrauchen. Solche Tarife sind allerdings nochvergleichsweise selten und nicht alle Smart Meter dafür geeignet.Mieter können Smart Meter bis Ende 2020 frei wählenWer Eigentümer oder Mieter einer Wohnung oder eines Hauses ist, kann auchfreiwillig ein Smart Meter einbauen lassen. Mieter können das für Strom noch bisEnde des Jahres selbst entscheiden. Danach ist es Sache des Vermieters.Für den freiwilligen Einbau eines Smart Meters gibt es zwei Ansprechpartner:- Messstellenbetreiber mit Smart-Meter-Angebot oder- Stromanbieter mit Tarifen inklusive Smart Meter.Allerdings gelten bei einem solchen freiwilligen Wechsel keine gesetzlichenPreisobergrenzen für Smart Meter. Für Umbauten am Zählerkasten oder andereZusatzleistungen gelten generell keine Preisobergrenzen.Smart Meter: Schnittstellen wichtig - auch Option für ErdgasBei der Auswahl eines Messstellenbetreibers oder Stromtarifs mit Smart Metersollten Eigentümer und Mieter auch auf Schnittstellen achten. Denn nur wenigeSmart Meter lassen sich bisher mit anderen Geräten wie privaten Ladesäulen fürElektroautos, Wärmepumpen oder Smart-Home-Zentralen verbinden.Möglich ist der Einsatz von Smart Metern auch für Erdgas. Die Kosten für derenEinbau sind höher, das durchschnittliche Sparpotenzial allerdings auch. FürWasser und Fernwärme sind Smart-Meter-Angebote für Privathaushalte dagegen nochselten.Smart Meter selber machenFür mehr Überblick beim Strom- oder Gasverbrauch ist ein Smart Meter nichtunbedingt nötig. Die Daten können auch auf anderen Wegen erfasst und ausgewertetwerden.- Am einfachsten ist das Ablesen per Hand. Voraussetzung dafür istein Zugang zum Stromzähler. Apps wie der EnergieCheck vonco2online erleichtern das Ablesen, Speichern und Auswerten derZählerstände.- Für das automatische Ablesen an einem herkömmlichen oderdigitalen Stromzähler können Sensoren mit Übertragungseinheitangebracht werden. Die Daten landen dann auf einem Display, ineinem Speicher oder direkt in einer Online-Anwendung. Bei nach2008 installierten Gaszählern gibt es eine entsprechendeSchnittstelle.- Wer keinen Zugang zum Stromzähler hat, kann den Sicherungskastennutzen: Elektriker können darin manuelle oder automatischeLösungen installieren - zum Beispiel Stromkabel-Sensoren oderHutschienenzähler.- Für das Auswerten von Zählerständen bieten sich auch unabhängigeOnline-Portale wie das Energiesparkonto(https://www.energiesparkonto.de) an. Dort lassen sich Datenimportieren und Veränderungen beim Stromverbrauch sichtbarmachen.Hintergrund: Pflicht für Strom-Smart-MeterDas Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wird dieallgemeine Zulassung für Smart Meter erteilen. Damit greift die gesetzlichePflicht zum Einbau von Smart Metern für Strom. Sie gilt- für Haushalte mit einem Stromverbrauch von mehr als 6.000Kilowattstunden (kWh) pro Jahr,- für Betreiber von stromerzeugenden Anlagen wie Solaranlagen miteiner Nennleistung von über 7 Kilowatt (kW)- für Nutzer von Wärmepumpe oder Nachtspeicherheizung mitverringertem Netzentgelt.Ab 2020 liegt die Entscheidung über den Einbau von digitalen Stromzählern (SmartMeter ohne Kommunikationsmodul) bei den Messstellenbetreibern, ab 2021 auch beiden Vermietern. Dann ist der Einbau zu dulden.Hinweis für die Redaktionen:Das Pressebild kann mit Quellenangabe ("www.co2online.de | Phil Dera")honorarfrei zur redaktionellen Berichterstattung verwendet werden. Weiteresdruckfähiges Bildmaterial gibt es auf www.co2online.de/presse.Über "Meine Heizung kann mehr" und co2online"Meine Heizung kann mehr" (https://www.meine-heizung.de) ist eine Kampagne dergemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2online. Die Ostfalia Hochschule fürangewandte Wissenschaften ist wissenschaftlicher Partner. Gemeinsam mit einembranchenübergreifenden Netzwerk - mit Partnern aus Verbänden, Wirtschaft undFachmedien - werden Verbraucher über persönliche Effizienzpotenziale informiertund motiviert, diese zu nutzen.Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online (https://www.co2online.de)setzt sich dafür ein, den klimaschädlichen CO2-Ausstoß zu senken. Seit 2003helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privaten Haushalten, ihren Strom-und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Unterstützt wird co2online von derEuropäischen Kommission, dem Bundesumweltministerium sowie Partnern aus Medien,Wissenschaft und Wirtschaft.Pressekontakt:Jens Hakenesco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: jens.hakenes@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58889/4507962OTS: co2online gGmbHOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell