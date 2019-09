Smart-Meter-Gateways ermöglichen erstmals automatisierte Abrechnung von Mieterstrom (FOTO)

Jena / Hermsdorf (ots) -Die Stadtwerke Energie Jena-Pößneck GmbH nehmen das bundesweiterste Mieterstromprojekt in Betrieb, das über zertifizierteSmart-Meter-Gateways erfasst und berechnet wird. Die ThügaSmartService GmbH (TSG) unterstützt bei der Umsetzung desMieterstromprojekts, übernimmt Installation und den Betrieb derGateways.In Hermsdorf/Thüringen haben die Stadtwerke Energie Jena-Pößneckin einer kernsanierten Wohnanlage für barrierefreies Wohnen einePhotovoltaikanlage mit 50 kWp installiert. Bei dem Mieterstromprojektverbrauchen die Bewohner den erzeugten Strom selbst. Nur wenn dieAnlage nicht genügend Energie liefert, wird Strom aus dem Netzbezogen. Für die energiewirtschaftlich korrekte Abbildung derVor-Ort-Versorgung der Kunden haben die Stadtwerke Jena Netze GmbH 33moderne Messeinrichtungen verbaut, welche über sieben zertifizierteSmart-Meter-Gateways fernausgelesen werden. Die viertelstündlichenDaten werden im Mieterstrom-Rechenkern der TSG verarbeitet und insAbrechnungssystem des Lieferanten zurückgespielt. Damit wird dieautomatische und transparente Abrechnung für jeden einzelnen Kundengewährleistet.Spezialisten der TSG haben die Gateways für die Datenkommunikationder Zähler automatisiert über eine Schnittstelle zwischenAbrechnungs- und GWA-System in Betrieb genommen. Franz Schulte,Geschäftsführer der TSG sagt: "Wir freuen uns, dass wir bereits jetztunseren Kunden Mehrwertlösungen im Regelbetrieb inklusive dersicheren Lieferkette anbieten können. Das ist bereits unsere dritteInstallation von zertifizierten Gateways." Damit die Lieferkette derGateways bis zur Installation sicher ist, besitzt TSG eine spezielleTransportbox. Nur geschultes Personal kann diese mittels speziellerelektronischer Sicherheitsschlüssel öffnen."Das Besondere an dem Projekt ist für uns, dass wir sowohl dieInstallation und die Gateway-Administration (GWA) übernehmen, alsauch die Mieterstromanlage gemeinsam mit den Stadtwerken umgesetzthaben", ergänzt Schulte. Dazu arbeitet TSG sowohl mit demgrundzuständigen Messstellenbetreiber, Stadtwerke Jena Netze, alsauch der Vertriebsgesellschaft, den Stadtwerken Energie Jena-Pößneckzusammen.Technische Grundlage für eine automatische AbrechnungChristopher Gieb von den Stadtwerken Energie Jena Pößneckerläutert: "Die neuen Smart-Meter-Gateways ermöglichen uns zukünftigeine Visualisierung im 15-Minuten-Takt". Doch das sei nurwillkommenes Beiwerk. "Wichtig ist, dass wir nun die technischeGrundlage für einen automatischen Abrechnungsprozess installierthaben. Somit wird eine stichtagsgenaue Abrechnung möglich, ohne dieZähler vor Ort abzulesen." Das System der TSG übernimmt dabei alleSchritte vom Sammeln der Verbrauchsdaten jedes Zählers, derBerechnung des über das Netz zugelieferten Stroms und demHerausrechnen der direkt vom Netz versorgten sogenanntenFremdversorgten. "Dadurch können wir im Mieterstrom ein attraktivesPreismodell anbieten. Besonders freut mich, wie konstruktiv dieZusammenarbeit mit der Wohnungsgenossenschaft Hermsdorf/Thüringen eGund der TSG verlief", ergänzt Gieb.Die Smart-Meter-Gateway-Administration der TSG passt nicht nur zumMieterstrom-Modell in Hermsdorf bei Jena: "Die Lösung ist flexibel",betont Schulte. "Unsere Software für die GWA arbeitet mit jedemAbrechnungssystem auf dem Markt zusammen." Aus diesen werdenautomatisch die Stammdaten der Kunden exportiert und nach der Messungsowie ggf. Berechnung mit dem kompletten Verbrauchsdatensatz wiederin diese zurückübertragen. Der Vorteil der Smart Meter Gateways kommtso bei Mieterstromprojekten voll zum Tragen. "Unsere Kunden sparensich dank der Smart Meter Anfahrten und Arbeitszeit zum Ablesen derZähler", erklärt Schulte. "Gleichzeitig ist die komplette Berechnungtransparent und ermöglicht einen digitalen Prozess bis zurAbrechnung." Jeder Stromkunde kann sich zukünftig seinen Verbrauch in15-Minuten-Intervallen visualisieren lassen und sieht dann genau,wann wie viel Strom von der PV-Anlage geliefert wird.Über Thüga SmartService GmbH:Das Portfolio von Thüga SmartService reicht vonZählerfernauslesung, Energiedatenmanagement, Marktkommunikation,Smart Energy und IT-Services über Maßnahmen für eine effizienteNutzung und Erzeugung von Energie bis hin zur Breitbandvernetzungsowie Smart Meter Gateway Administration. Der Fokus liegt auf demAusbau digitaler Lösungen. Das Unternehmen bietet seineDienstleistungen bundesweit an und hat in- und außerhalb derThüga-Gruppe bereits über 250 Kunden. An den beiden Standorten inNaila (Hauptsitz) und München arbeiten rund 180 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter. Die Thüga SmartService ist eine hundertprozentigeTochter der Thüga Aktiengesellschaft mit Sitz in München.Pressekontakt:Dr. Detlef Hugdetlef.hug@thuega.deTel. +49 (0) 89-38197-1222Original-Content von: Thüga AG, übermittelt durch news aktuell