München (ots) -Europas größte IT-Zeitschrift, das c't Magazin, nimmt in deraktuellen Aprilausgabe einen Vergleichstest von Marktführern imBereich Smart Lighting vor.Nach dem Urteil der Tester bietet der niederländische HerstellerInnr "Günstige Komponenten und hochwertige Leuchtmittel" inZigbee-Netzwerken an.Innr zieht in der Bewertung - bezogen auf Einrichtung undKonfiguration - gleich mit Philips Hue und schneidet besser ab alsdie Mitbewerber Ikea sowie Paulmann. Osram wurde im Vergleichstestnicht berücksichtigt, da Ledvance aktuell keine Bridge im Portfoliohat.Die Tester zeigten sich speziell von den Leuchtmitteln angetan:"Technisch sind besonders die Leuchtmittel auf der Höhe der Zeit."Ein Filament-Prototyp, der der Redaktion vorab exklusiv zur Verfügungstand, wurde gar als eine der innovativsten LED-Komponenteneingestuft. Bekanntlich ist Innr der erste Anbieter von LED inGlühlampen-Optik, die innerhalb von Zigbee-Netzwerken in Deutschlandangeboten werden.c't meint hierzu: Spannend sind die für Juli angekündigtenFilament-Leuchtmittel. Schickes LED-Filament im klaren(Nicht-)Glaskolben und kaum sichtbare Technik. So schick kann smartesLicht ausschauen."In technischer Hinsicht findet Innr's Retrofit Variante mitE27-Sockel besonderen Gefallen: "Hängt die Innr-Lampe frei im Raum,bekommt sogar die Decke ein wenig Licht ab - der Abstrahlwinkel istmit 251 Grad sehr groß. Auch die Lichtausbeute von fast 90 lm/W kannsich sehen lassen."In der Summe aller Bewertungskategorien belegt Innr Rang 2. hinterPhilips Hue. Da die Innr Leuchtmittel problemlos in Hue-Netzwerkenverwendet werden können resümieren die Testredakteure beimPreis-/Leistungsverhältnis:"Vom Funktionsumfang her hat Philips mit dem Hue-System klar dieNase vorn. Deutlich günstigere Leuchtmittel gibt es bei Ikea und Innr- die Niederländer haben mit ihren vernetzten Filament-LEDs in Kürzesogar eine der innovativsten Komponenten am Start."Die Vergleichstabelle zeigt: Mit 100 Komponenten lassen sich perInnr-Bridge doppelt so viele steuern, wie per Hue-Bridge.Darüber hinaus bescheinigen die Tester Innr eine hervorragendeReichweite in Zigbee-Netzwerken. Im Artikel ist die Abbildung einerInnr-LED zu sehen deren Innenleben geöffnet wurde. Die besondereAnordnung der Zigbee-Antenne macht die Redaktion für die bestenReichweitenwerte in der Testumgebung verantwortlich.Mehr Informationen unter: https://www.innrlighting.com/de/ - diebesonders beliebten LED-Leuchtmittel mit 16 Millionen einstellbarenFarben mit E27-Fassung (RB 285 C) sind ab 29,99 Euro erhältlich.Der gesamte Artikel ist erschienen im Magazin c't 2019, Heft 9"Schlau erleuchtet" ab Seite 66.Über InnrInnr ist ein renommierter Hersteller hochwertiger LED-Lichtsystemeim Wohn- und Arbeitsbereich. Das niederländische Unternehmen wurde imJahr 2012 gegründet und vertreibt seine auf den Funkstandard Zigbeebasierenden Produkte in den Niederlanden, Skandinavien, England,Frankreich, Italien und seit 2017 in Deutschland. In Deutschland hatsich das Unternehmen auch einen Namen als preisleistungsstarkerDrittanbieter bzw. Nachrüster gemacht.Die LED-Technik von Innr ersetzt klassische Leuchtmittel durch"intelligente" dimmbare 'Wohlfühl-LED', die sich per Smartphone,Tablet, Fernbedienung oder Sprachsteuerung bedienen lassen.Innr-Produkte können über diverse Schnittstellen angesteuert werdenund sind kompatibel zur Philips-Hue-Technik, nicht jedoch nicht mitApple HomeKit.