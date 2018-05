Smart? Kurzstudie zu Digitalisierung von Haushaltsgeräten: Ökologische Risiken müssen wirksam minimiert werden

Berlin (ots) - Eine heute im Rahmen der Berliner Energietagevorgestellte Kurzstudie des Borderstep Instituts für Innovation undNachhaltigkeit im Auftrag des Bund für Umwelt und NaturschutzDeutschland (BUND) zeigt die ökologischen Herausforderungen derzunehmenden Vernetzung privater Haushalte. Gleichzeitig benennen dieStudienautoren Maßnahmen, um den Verbrauch von Energie und anderenRessourcen in umweltverträgliche Bahnen zu lenken. "Die zunehmendeVernetzung von Haushaltsgeräten birgt große ökologische Risiken. DerTrend wird zu einem Mehrverbrauch an Energie und anderen Rohstoffenführen, wenn die Politik nicht rechtzeitig durch geeignete Maßnahmengegensteuert", kommentiert Irmela Colaço, Energieexpertin beim BUND,die Ergebnisse.Immer mehr Geräte im Haushalt sind vernetzt, Tendenz steigend. Bis2025 ist europaweit mit 1,7 Milliarden vernetzten Haushaltsgeräten zurechnen, zusätzlich zu den "klassischen" Produkten der Informations-und Kommunikationstechnik wie Computern und Unterhaltungselektronik."Sind Haushaltsgeräte rund um die Uhr empfangsbereit, um aufSprachbefehle oder Signale anderer Geräte zu reagieren, kann dasUmwelt und Verbraucher teuer zu stehen kommen. Die Stromrechnungeines Haushalts kann um bis zu 100 Euro pro Jahr steigen", so Dr.Ralph Hintemann, einer der Studienautoren. "Europaweit kann sichdieser Mehrverbrauch langfristig auf 70 Terawattstunden pro Jahrsummieren. Das entspricht dem jährlichen Stromverbrauch allerprivaten Haushalte Italiens."Darüber hinaus dokumentiert die Kurzstudie, dass derEnergieverbrauch auch außerhalb der Haushalte zunehmen wird. Schonjetzt steigen der Datenverkehr und die dafür notwendigen Ressourcenin Übertragungsnetzen und Rechenzentren rasant an. "Der Trend, immermehr Haushaltsgeräte zu vernetzen, wird diese Entwicklung weiteranfeuern", so Hintemann. Außerdem steige die Gefahr, dass derVerbrauch weiterer Rohstoffe enorm zunimmt, etwa wenn vernetzteProdukte schneller unbrauchbar werden, weil keine Sicherheitsupdatesmehr verfügbar sind."Smarte" Lösungen dienen bisher vor allem als Motor für weiteresWirtschaftswachstum. Ihre Folgen für die Umwelt und zukünftigeGenerationen werden dabei kaum berücksichtigt. Das istunverantwortlich", sagt Colaço. "Die Bundesregierung muss dieökologischen Risiken der Digitalisierung wirksam minimieren." Einerster Schritt im Smart Home Bereich müsse sein, den ökologischenFußabdruck von vernetzten Geräten im gesamten Lebenszyklus zureduzieren. Dazu seien strenge europäische Ökodesign-Vorgaben undmehr Transparenz für Verbraucher notwendig.Gleichzeitig müssten die sich bietenden Potenziale derDigitalisierung für den Klima- und Umweltschutz gezielter genutztwerden, so Colaço weiter. So könnten zum Beispiel Fehler im Betriebvon Heizungsanlagen durch ein digitales Monitoring besser erkannt undbehoben werden. Dadurch seien enorme Energieeinsparungen möglich."Doch die Chancen der Digitalisierung im Heizungskeller hat diePolitik bisher verschlafen".Der BUND weist im Zusammenhang mit der zunehmenden Vernetzung inden Haushalten auch auf datenschutzrechtliche sowie auf möglichegesundheitliche Auswirkungen durch elektromagnetische Felder hin, dieaber nicht Gegenstand der Studie waren.Die Kurzstudie finden Sie als PDF zum Download unter:www.bund.net/kurzstudie_smarthomeEine Grafik zum zusätzlichen Stromverbrauch vernetzterHaushaltsprodukte finden Sie unter:www.bund.net/service/presse/pressebilder/aktionen/#c9866Weitere Informationen zu Folgen und Risiken mobilerKommunikationstechnologien finden Sie unter: www.bund.net/emfPressekontakt:Irmela Colaço, BUND-Energieexpertin, Mob. 0177-4254487,E-Mail: irmela.colaco@bund.net bzw. Sigrid Wolff und Ansgar Lahmann,BUND-Pressestelle, Tel. 030-27586-425/-497, E-Mail: presse@bund.net,www.bund.netOriginal-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell