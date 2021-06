Smart-Investor: „Sie ist wieder da!“

Über die nicht ganz unerwartete Rückkehr der Inflation InflationsrekordeNun ist es also geschehen. Die Inflationsraten ziehen an. Das statistische Bundesamt meldete für den Mai 2021 einen Zuwachs des allgemeinen Preisniveaus von +2,5% gegenüber dem Vorjahr. Damit ist diese noch vorläufige Zahl der höchste Wert seit September 2011. In den USA ist der Preisanstieg sogar der...