Smart Home ohne lästigen Wohnungsschlüssel. Ihr Finger ist der Schlüssel.

Linz (ots) - Komfortables Nachrüst-Set für bestehende Türen: Der ekey unoFingerprint kombiniert mit einem Türschlossantrieb.ekey startete im Jahr 2002 und ist heute Europas Nummer 1 bei FingerprintZutrittslösungen. Aufsperren mit dem eigenen unverwechselbaren Finger OHNESchlüssel, Smartphone, Code oder Karte begeistert bereits Millionen Kundenweltweit. Das neueste Produkt aus dem Hause: Der ekey uno Fingerprint(https://www.ekey-uno.net) mit Akku und Funk in Verbindung mit einemelektronischen Türschlossantrieb - die perfekte Nachrüstlösung für bestehendeTüren. Ein wiederaufladbarer Akku versorgt den Fingerscanner, der mit demTürschlossantrieb ohne schrauben, bohren, stemmen oder verkabeln montiert werdenkann. So einfach kommt man auch im Nachhinein in den Genuss der Vorteile vonFingerprint, ohne gleich die Eingangstüre tauschen zu müssen. Schlüssel, Karten,Codes, etc. können verloren, vergessen oder gestohlen werden. "Der Finger istimmer dabei!"Die Administration (Benutzer bzw. Finger einspeichern oder löschen, Zeitfensterfestlegen, etc.) wird mit einer Smartphone App durchgeführt. ekey hat seinelangjährige Erfahrung in die Menüführung investiert, um dem "Administrator" einemühsame Bedienungsanleitung zu ersparen. Intuitiv und schnell wird man durch denProzess geführt.Bis zu 200 Fingerprints können so dauerhaft oder zeitlich begrenzt registriertwerden. Es werden keine Fingerbilder wie im Reisepass, sondern nur bestimmteMerkmale der Fingerlinien gespeichert. Diese Fingertemplates werden natürlichhochsicher verschlüsselt abgelegt. ekey entwickelt seinen patentiertenbiometrischen Algorithmus ständig weiter, denn Sicherheit steht an obersterStelle. Fingerprint von ekey ist 1.000mal sicherer als ein 4stelligerBankomat-Code!Auf der Innenseite der Türe wird über den Schlüssel der Türschlossantriebmontiert. Wird ein berechtigter Finger erkannt, schickt der Fingerscanner einverschlüsseltes Signal, der Motor dreht den Schlüssel und sperrt so die Türeauf. Die gesamte Do-It-Yourself-Lösung ist bereits um EUR 378,- erhältlich. BeiWohnsitzwechsel wird der ekey uno und der Türschlossantrieb einfach demontiertund anderswo wieder installiert. Darüber hinaus kann weiterhin mit einemmechanischen Schlüssel gesperrt werden.Nie wieder Schlüssel suchen, nie wieder Aussperren! "Seit ich selber meineEingangstüre nachgerüstet habe, brauche ich mir beim Joggen oder Radfahren keineSorgen mehr um den lästigen Schlüsselbund machen", erzählt Gerlinde Pranzl,Leitung Personalmanagement bei ekey, aus ihrer eigenen Erfahrung.ekey bietet mit seinen Fingerscannern für Türen, Tore, Alarmanlagen oderZeiterfassung ein breites Produktspektrum. Das international tätige Unternehmenbeschäftigt derzeit an seinen 5 Standorten Österreich, Deutschland,Liechtenstein/Schweiz, Italien und Slowenien über 100 Mitarbeiter und exportiertseine Produkte in mehr als 70 Länder. Der Exportanteil beträgt 73%.Hauptabsatzmärkte sind neben Österreich, Deutschland, der Schweiz, Slowenien undItalien, auch Frankreich, China, Indien und die USA.ekey uno Fingerprint. Der Finger ist der Schlüssel. SO FUNKTIONIERT FINGERPRINT... (https://www.ekey-uno.net)Kontakt:ekey biometric systems GmbHLunzerstrasse 89, 4030 Linz+43 (0)732 / 890 500-0office@ekey.net,www.ekey.net