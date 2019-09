Das Smart Home im Visier von Cyberkriminellen

Jena (ots) - Ob Smart-TV, Haussteuerung, Router oder Smartphone,Cyberkriminelle haben verstärkt neben den klassischen Angriffszielenwie Windows-PCs das Internet der Dinge im Visier. Der CERT-Bund haterst kürzlich vor über 3.000 Homematic-Systemen gewarnt, die aus demInternet erreichbar sind und sich fernsteuern lassen. Mit Kameras undMikrofonen ausgestattet, sind zum Beispiel auch moderne Fernseher dieperfekte Wanze im Wohnzimmer. Das Mitschneiden von privatenGesprächen, das Ausnutzen von Sicherheitslücken und letztlich derKontrollverlust über das eigene Gerät sind keine Fiktion. Zurdiesjährigen IFA vom 6. bis 11. September 2019 in Berlin schätzt ESETdie aktuelle Bedrohungslage im Internet der Dinge ein und gibtAnwendern Tipps, wie Sie ihr Smart-TV und ihre digitalen vier Wändezuverlässig schützen können."Wenn Cyberkriminelle die Kontrolle über das Smart Home gewinnen,können sie nicht nur weitere Geräte innerhalb des gleichen Netzwerksangreifen, sondern auch ihre Opfer ausspionieren, um an sensible undpersönliche Daten heranzukommen," erklärt Thomas Uhlemann, ESETSecurity Specialist. "Die gesammelten Informationen sind Gold wert.Smarte Haushaltsgeräte müssen daher ebenso abgesichert werden, wiedas Smartphone oder der Windows-PC. Alles andere wäre fatal."Sicherheit vieler Geräte bleibt mangelhaftDer Preisdruck bei smarten Geräten hat auch seine Schattenseiten.Um Fernseher oder Smartphone preiswert am Markt anbieten zu können,produzieren Hersteller so günstig wie möglich. Oft werden durchdieselbe Fabrik, gleiche Modelle unter verschiedenen Namenhergestellt. Die Bauart und auch die Firmware sind hierbei gleich.Bei der Entwicklung kommt das Thema Sicherheit zu kurz, zum Beispielsind zukünftige Updates gar nicht erst vorgesehen. Hier könnenAngreifer Schwachstellen ausnutzen und dadurch Zugriff auf das Gerätsowie auf das gesamte Heimnetzwerk erlangen.Die Absicherung des Heimnetzwerkes ist entscheidendAuch im privaten Bereich reicht es heute nicht mehr aus, lediglichEinzelgeräte abzusichern. Das Heimnetzwerk und alle angeschlossenenGeräte sind angreifbar. So müssen Anwender den Schutz jedes Gerätesund natürlich des Routers sicherstellen.Streaming auf Mobilgeräte beliebtDas Streaming von Medieninhalten auf Smart-TV, Tablet oderSmartphone wird immer wichtiger. Erst kürzlich fragte ESETInternetnutzer, wie sie die Fußball-Bundesliga verfolgen. DasErgebnis: Über 70 Prozent der Anwender greifen regelmäßig aufinternetfähige Geräte zurück. Mehr Infos zur ESET-Studie gibt eshier: https://www.eset.com/de/about/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen/fussball-fans-schauen-die-bundesliga-immer-haeufiger-auf-mobilgeraeten/ESET Sicherheitsexperte Thomas Uhlemann hat zur diesjährigen IFAeinen genauen Blick auf die Sicherheit des Internets der Dingegeworfen. Was sind aktuelle Bedrohungen und wie können sich Anwenderdagegen schützen? Weitere Information hat der Experte aufWeLiveSecurity zusammengestellt: https://www.welivesecurity.com/deutsch/2019/09/05/das-smart-ding-dilemma/ESET Sicherheits-Tipps für das Smart Home- Installieren Sie regelmäßig Updates: Die Software auf den SmartHome Geräten sollte stets aktuell sein. Wir empfehlen, wennmöglich, die automatische Updatefunktion zu aktivieren. Soerhalten Sie zeitnah alle Aktualisierungen für Ihre Geräte unddie installierten Apps.- Webcams und Mikrofone abschalten: Einige smarte Geräte habenWebcams eingebaut oder bieten Funktionen wie Sprachsteuerung an.Schalten Sie Kameras und Mikrofone ab oder deaktivieren Sie dieSprachsteuerung, um nicht selbst beobachtet oder abgehört zuwerden.- Eine Sicherheitslösung einsetzen: Smart-TVs mit Android alsBetriebssystem sind bei Kriminellen besonders beliebt. SetzenSie bei ihren Geräten, ob Fernsehen, Smartphone oder Tablet aufeine zuverlässige Sicherheitslöung wie ESET Smart TV Security.Die Security-App für Fernseher bietet spezielle für das Smart-TVentwickelte Schutztechnologien.- HbbTV abschalten: HbbTV gilt als Nachfolger des Teletextes. Aufden meisten Fernsehern wird dieses Angebot mit einem Druck aufden roten Knopf aktiviert. Sie können damit Informationen zumlaufenden Programm oder zusätzliche Inhalte wie Mediathekenabrufen. HbbTV sammelt aber auch Daten über IhrFernsehnutzungsverhalten und gibt dieses an die TV-Senderweiter. Mittlerweile gilt HbbTV auch als potentiellesAngriffsziel von Hackern, um Schadsoftware auf Ihren Fernseherzu bringen. HbbTV lässt sich in Einstellungen des Smart-TVsabschalten.- Installieren Sie Apps nur aus vertrauenswürdigen Quellen:Benutzen Sie ausschließlich den offiziellen App-Store desGeräteherstellers oder, falls Sie ein Android-TV oder-Smartphone haben, den Google Play Store.- TV-Browser nur selten benutzen: Häufig werden die Browser vonSmart-TVs eher selten aktualisiert. Dadurch könnten wichtigeSicherheitstechnologien fehlen oder bekannte Bedrohungen erstspät verhindert werden. Vermeiden Sie vor allem sensibleAktivitäten wie Online-Banking oder -Shopping.- Keine vertraulichen Daten eingeben: Geben Sie beim Surfen überden Smart-TV so selten wie möglich Passwörter oder Adressen einund achten Sie auf eine verschlüsselte Verbindung (URL beginntmit https://).- Sichern Sie Ihr Heimnetzwerk: Dieser Tipp ist für alle IhreNetzwerkgeräte nützlich. Sichern Sie Ihr Heimnetzwerkausreichend ab. Nutzen Sie aktuelle Verschlüsselungsmethoden(WPA2) und verwenden Sie sichere Passwörter. 