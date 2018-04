Smart Home: Nur Geräte mit Datenschutzerklärung kaufen / TÜV Rheinland: Qualität ist wichtiger als günstiger Preis / Mit der Technik vertraut machen / Firmware-Updates schützen vor Hackern

Köln (ots) - Effiziente Energienutzung, erhöhte Sicherheit sowiegesteigerte Wohn- und Lebensqualität: Ein Smart Home bietet dankvernetzter und fernsteuerbarer Geräte sowie Installationen vieleMöglichkeiten. Doch obwohl das Ergebnis verlockend ist, sorgen sichviele Konsumenten um die Sicherheit ihrer Daten und um ihrePrivatsphäre. Zu Unrecht, wie Günter Martin, Internet-Experte bei TÜVRheinland, sagt: "Um die volle Kontrolle über ihr System zu haben undden neuen Komfort in Ruhe genießen zu können, müssenSmart-Home-Besitzer allerdings einige Dinge beachten."Langfristige AnschaffungSchon beim Kauf sollten sich Interessierte bewusst mit dem Themaauseinandersetzen. Wichtig ist, dass allen Smart-Home-Geräten eineDatenschutzerklärung beiliegt und die Geräte auch ohne Internetzugangfunktionieren. Außerdem empfiehlt es sich, auf Qualität und nicht nurauf den Preis zu achten. "Ein Smart Home ist eine langfristigeAnschaffung. Häufig bieten renommierte Hersteller etwas teurere,dafür aber hochwertigere Produkte an", so Martin. Bei der Bedienungrät der Experte den Nutzern, die eingestellten Konfigurationen wieLichtszenarien oder Heizungstimer als Backup-Datei zu speichern, umnach einer Fehlbedienung oder einem Neustart schnell wieder zurgewünschten Einstellung zurückkehren zu können. Vor dem Einbau hilftes, sich die genauen Typbezeichnungen der Geräte separat zu notieren,um bei Störungen oder Nachbestellungen schnell reagieren zu können.Mit der Technik spielenNützlich ist es auch, am Anfang Zeit einzuplanen, um sich mit derTechnik vertraut zu machen, Funktionen auszuprobieren undMöglichkeiten kennenzulernen. Wer sichere Passwörter wählt, keineunberechtigten Personen an die Smartphone-App lässt und regelmäßigFirmware-Updates bei allen Smart-Home-Geräten, Gateway, Router undApp durchführt, kann sich sicher und wohl fühlen. Besteht trotzdemdie Befürchtung, dass ein Hacker die Kontrolle über das Smart Homeübernehmen will, empfiehlt Martin, vorübergehend den Stecker zwischenSmart-Home-Gateway und Router zu ziehen oder die Geräte aufWerkseinstellung zurückzusetzenIhr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Schweitzer, Presse, Tel.: 0221/806-5597Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell