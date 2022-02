Smart-Home-Hersteller Smart Concepts AG gibt nach Meilenstein-Erreichung Wandelanleihe mit 6,15% Zinsen aus

Düsseldorf (ots) -Nach Übereinkunft von Aktionären, Aufsichtsrat und Vorstand gibt die Smart Concepts AG aus Düsseldorf eine mit 6,15% attraktiv verzinste Wandelanleihe heraus, die zur finanziellen Unterstützung der Marketing- und Vertriebsmaßnahmen zum Marktstart eingesetzt wird. Die Wandelschuldverschreibung kann ab sofort gezeichnet werden.Die Smart Concepts AG hat darüber hinaus für Ihre Softwarelösung zur vereinfachten Steuerung von automatisierten Wohngebäuden in der Produktsparte KONOR Home einen Durchbruch erzielt.Über eine eigens entwickelte Plattform können nunmehr sämtliche bedeutende Hersteller von Smart-Home-Produkten in das KONOR Home System integriert und so über eine einzige App vereinheitlicht gesteuert werden. Im Vordergrund steht hierbei der Sicherheitsaspekt, der sich durch eine eigene Cloud und geschlossene Systeme deutlich von Produkten der Mitbewerber unterscheidet. Hierdurch wird auch das viel diskutierte unkontrollierte Versenden von Nutzerdaten weitestgehend unterbunden.Das System wird seit Mitte Januar unter Volllast getestet, was bedeutet, dass alle möglichen Produktgruppen simultan im Betriebsmodus 24/7 mit maximalen Datentransfervolumen durchlaufen. Man stelle sich dafür ein Wohngebäude gehobenerer Kategorie vor, welches den Bewohnern im Hintergrund vollkommen automatisiert maximale Sicherheit und Lebenskomfort bietet. Dies beginnt bei Zugangskontrollen wahlweise über Handy, Iris-Scan oder Fingerabdruck und Kameraüberwachung des Außenbereichs und führt über die automatisierte Steuerung aller Smart-Home-fähigen Haushaltsgeräte bis zur Überwachung und Steuerung von Heizung, Raumklima, Licht und Wasser. Die App zur Steuerung der Einheiten ermöglicht sowohl jederzeitiges Monitoring sämtlicher Prozesse von jedem internetfähigen Standort der Welt wie auch die nach eigenen Bedürfnissen erstellte Steuerung über Routinen.Aufgrund von extremen Lieferengpässen insbesondere der Chip- und Halbleiter Industrie wird der Produkt-Launch allerdings noch etwas auf sich warten lassen. Die Smart Concepts AG rechnet derzeit mit einem möglichen Verkaufsstart ab Mitte des laufenden Jahres.Pressekontakt:Smart Concepts AGChristof HossbachLilienthalstraße 7040474 DüsseldorfTel: 0211-94255738info@smartconceptsag.dewww.smartconceptsag.deOriginal-Content von: Smart Concepts AG, übermittelt durch news aktuell