Smart Home HD-Kamera für mehr Sicherheit Zuhause / Die neue Panasonic Smart Home Kamera KX-HNC800 sorgt mit Full HD-Aufnahmequalität und 142-Grad Weitwinkel für mehr Schutz im Alltag (FOTO)

Hamburg (ots) -Panasonic präsentiert auf der Convention in Frankfurt die neueSicherheitskamera KX-HNC800 für den Einsatz in Innenräumen. Diesehochwertige Full HD Kamera zur besseren Aufsicht über das eigeneZuhause überzeugt mit einzigartiger Technik und einem hochwertigenDesign. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Beobachtung vonBabys oder Kindern, betreutes Wohnen, Kontrolle von Haustieren undEinbruchschutz. Die KX-HNC800 ist dank einfacher Bedienung derperfekte Einstieg in die Thematik "Smart Home" - der intelligententechnischen Vernetzung des Eigenheims. Ob alleine oder im Netzwerkmit weiteren Smart Home-Geräten verbunden, die neue Kamera vonPanasonic erhöht die Sicherheit der gesamten Familie und sorgt so fürein besseres Lebensgefühl.Niemals wichtige Aufnahmen verpassenBesonders praktisch: die Voraufnahmefunktion der KX-HNC800 startetimmer zwei Sekunden bevor der Bewegungssensor der Kamera denAufnahmeprozess aktiviert - so gehen keine wichtigen Szenen verloren.Betritt beispielsweise eine Person mit schnellen Bewegungen den Raum,startet die Aufnahme der Kamera rechtzeitig, um das Geschehen vonBeginn an festzuhalten. Zudem verfügt die Überwachungskamera über einWeitwinkel von 142 Grad. In diesem großen Aufnahmebereich lassen sichauch breite Räumlichkeiten bestens einsehen. "Die Smart HomeHD-Kamera trägt nicht nur zu einem erhöhten Sicherheitsgefühl bei.Panasonic antwortet damit auch auf den demographischen Wandel undermöglicht durch den Einsatz modernster Sensortechnik älterenMenschen, länger in der gewohnten Umgebung bleiben zu können undtrotzdem umsorgt und betreut zu sein", sagt Michael Langbehn, ManagerPR, CSR, Sponsoring bei Panasonic Deutschland.Sofortige Benachrichtigung dank integrierter SensorenBewegungs- und Geräuschsensoren in der KX-HNC800 informieren denBenutzer in Echtzeit per Push-Benachrichtigung auf seinem Smartphoneoder Tablet, falls etwas in Reichweite der Kamera geschieht. In demFall gibt es sofort die Möglichkeit, ein Livebild auf seinemSmartphone oder Tablet zu sehen oder eine Aufnahme in FullHD-Qualität zu starten. Mit einer 128GB Micro SD-Karte kann dieKamera problemlos bis zu 145 Stunden lang aufnehmen. Diese Funktionist optimal, um beispielsweise für Kinder, ältere Personen oderHaustiere im Notfall schnell Hilfe organisieren zu können. Dasintegrierte Mikrofon in der Kamera ermöglicht zusätzlich eine direkteAnsprache wie bei einer Freisprecheinrichtung, um unmittelbar mitPersonen zu kommunizieren, die sich in Reichweite der Kamerabefinden. Weiteres Highlight ist der integrierte Temperaturmesser,der darüber informiert, ob eine vorher festgelegte Raumtemperaturüber- oder unterschritten wurde. Ideal, um beispielsweise dieoptimale Schlaftemperatur für ein Kleinkind zu kontrollieren.Geschützte Privatsphäre und Einbettung in das Panasonic Smart HomeSystemDie KX-HNC800 verfügt über einen praktischen manuellenSchiebeverschluss, der Kamera und Mikrofon schnell abdeckt, wenn dieAufnahmefunktion nicht erforderlich oder gewünscht ist. Wird derVerschluss bedient, sind die Aufnahme- und Mikrofonfunktion derKamera vollständig deaktiviert. Neben der neuen KX-HNC800 gibt esbereits viele andere Komponenten aus dem Panasonic Smart Home System.Diese ermöglichen es, das eigene Zuhause mithilfe von Smartphones undTablets zu beobachten und zu steuern. Dazu gehören beispielsweiseverschiedene Sensoren für Türen und Fenster, Sirenen, Kameras undvernetzte Stromstecker. Das Besondere: Alle Smart Home-Geräte vonPanasonic kommunizieren miteinander über den DECT ULE-Standard, derfür die anderen Geräte im Heimnetzwerk unsichtbar ist. Beachtlichist, dass nach dem Kauf der Smart Home-Geräte keine weiterenmonatlichen Beiträge anfallen, die sonst oft mit den üblichenSicherheitssystemen verbunden sind.Die Panasonic KX-HNC800 kommt im Mai 2017 für 199 Euro(unverbindliche Preisempfehlung) auf den deutschen Markt.Aktuelle Videos zu unseren Smart Home und TelekommunikationProdukten finden Sie auf Youtube unter:https://www.youtube.com/playlist?list=PL0035409E931D78A0Über Panasonic:Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führendenUnternehmen in der Entwicklung und Produktion elektronischerTechnologien und Lösungen für Kunden in den Geschäftsfeldern ConsumerElectronics, Housing, Automotive, Enterprise Solutions und DeviceIndustries. Seit der Gründung im Jahr 1918 expandierte Panasonicweltweit und unterhält inzwischen 474 Tochtergesellschaften und 94Beteiligungsunternehmen auf der ganzen Welt. Im abgelaufenenGeschäftsjahr (Ende 31. 