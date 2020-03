Smart Healthcare mit zukunftssicheren Infortrend HPC Storage-Lösungen realisieren

Taipeh (ots/PRNewswire) - Infortrend® Technology, Inc. (https://www.infortrend.c om/UrlCounter/DE/PR/HPC_medical/20200317001?re=/de/home) (TWSE: 2495), der branchenführende Anbieter von Speichersystemen für Unternehmen, kündigt an, dass seine hochleistungsfähigen und hochverfügbaren Speicherlösungen so konzipiert sind, dass sie den ständig wachsenden Anforderungen an HPC-Anwendungen (High Performance Computing) gerecht werden. Die gilt auch für den Bereich Smart Healthcare, der eine superschnelle Datenübertragung für die gemeinsame Nutzung und Archivierung medizinischer Daten erfordert.Im Zuge der immer dringlicher werdenden Nachfrage nach einem effizienteren und dynamischeren Medizinsystem wird die Forderung nach einem zuverlässigen KIS (Krankenhausinformationssystem) lauter, das die gemeinsame Nutzung von elektronischen Patientenakten (EHR, Electronic Health Records) sowie Ferndiagnose oder sogar präzise Gentests erleichtert. Ein leistungsfähiges Speichersystem ist für medizinische Einrichtungen unerlässlich, um diese Nachfrage zu befriedigen und die Datenverwaltung zu rationalisieren."Smart Healthcare und zahlreiche andere Hochleistungsanwendungen sind das, was wir als HPC-Anwendungen bezeichnen, da sie eine Hochgeschwindigkeitsverarbeitung zur Unterstützung von Datenübertragungen oder Datenanalysen in Echtzeit erfordern. Sowohl die Speicherleistung als auch die Speicherkapazität müssen ein Höchstmaß an Fähigkeiten bieten. Vor diesem Hintergrund hat Infortrend EonStor CS Scale-Out NAS eingeführt, um eine hoch skalierbare und zukunftssichere Speicherlösung für HPC bereitzustellen", erklärt Frank Lee, Senior Manager des Bereichs Product Planning.EonStor CS ist eine horizontal skalierbare NAS-Lösung, die es Unternehmen durch ihre skalierbare Kapazität und linear ansteigende Leistung ermöglicht, massive Datenmengen zu verarbeiten. Mit dem Hinzufügen weiterer Knoten bietet EonStor CS einen einfacheren und kostengünstigeren Weg, wachsende Datenmengen in der agilen Datenumgebung zu verwalten und gleichzeitig die daraus resultierenden Leistungsengpässe zu reduzieren.Um die Verwaltung von großen Mengen an Speicherknoten in HPC-Anwendungen zu vereinfachen, bietet Infortrend die browserbasierte Managementsoftware EonOne an, die die Benutzer mit einem Einrichtungsassistenten bei der Bereitstellung des EonStor CS Clusters und der Verwaltung des Clusters über eine grafische Benutzeroberfläche anleitet.Weiterführende Informationen zu EonStor CS (https://www.infortrend.com/UrlCounte r/DE/PR/HPC_medical/20200317001?re=/de/products/families/cs)Weiterführende Informationen zu Infortrends HPC-Lösungen (https://www.infortrend .com/UrlCounter/DE/PR/HPC_medical/20200317001?re=/de/products/families/cs)Informationen zu InfortrendInfortrend (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchenübergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.infortrend.com/Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc. Andere Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Infortrend Technology, Inc.Winnie Tsai+886-2-2226-0126 #8557winnie.tsai@infortrend.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112885/4555416OTS: Infortrend Technology Inc.Original-Content von: Infortrend Technology Inc., übermittelt durch news aktuell