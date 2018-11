Smart Finance AG ein Partner für ein Primärmarkt Listing

Herisau, Schweiz (ots) -Die Smart Finance AG ist ein auf Währungsmanagementspezifiziertes Unternehmen. Sie bedient Datenquellen im Umfeldder Unternehmensfinanzierung und veröffentlicht Bewertungskurseund Marktdaten von gehandelten derivativen Finanzinstrumentenüber anerkannte Marktdatensysteme.OTC-KursmeldungenDer Bewertungskurs wird einmal täglich fixiert. Er kann demSchlusskurs entsprechen, wird aber auch häufig aus den letztenUmsätzen eines Tages mit Kenntnis konkreter Bewertungsgleichungen dereinzelnen derivativen Instrumente für die Analyse der optimalenSteuerung des Währungsrisikos berechnet.Mit dieser Bewertung ist der optimale Einsatz derivativerInstrumente und damit die optimale Risikoposition wesentlich, sichexogen als Anleger und Investor auf den Kapitalmarkt einzustellen.Unsere aktuellen Publikationen erreichen täglich Millionen Menschen,die das Geschehen an den Finanzmärkten aktiv verfolgen.Zielgruppengenau liefern wir verlässliche Informationen.Die Smart Finance AG ist Visionär und sucht ständig neueInnovationen für Finanzdienstleistungen. Der OTC-Markt ist aufgrundder jetzt zur Verfügung stehenden Technologie gegenwärtig und hatZukunft. Die relevanten regulatorischen und gesetzlichen Bestimmungensind jedoch grundsätzlich technologieneutral. Hieraus ergeben sichbesondere Anforderungen für eingesetzte IT-Systeme und Anwendungen.Digitale Handelsgeschäfte bedürfen automatisierter Mechanismen, dieKauf- und Verkaufsinteressenten durch eine fortlaufende Preisbildungzusammenführt. Die Smart Finance AG strebt es an ein führendesUnternehmen im internationalen Markt Digitaler Identitäten zu werden.Blockchain-Revolutioniert die Finanzmärkte und wird dieFinanzbranche verändern.Prozesse und Infrastruktur von Finanzdienstleistern werdenverlässlicher, einfacher und effizienter. Unternehmen mit Blockchainwerden ihre Kreditorenprozesse, bankfachliche Geschäftsprozesse undandere wichtige Funktionen im Finanzwesen optimieren. Das Trading desdigitalen Zeitalters hat begonnen. Die Blockchain transportiertKryptowährungen- und Wertpapiere direkt von User zu User.Transaktionen können jederzeit über das Internet, Landes- undBankenunabhängig durchgeführt werden. Blockchain ermöglichtTransaktionen direkt zwischen den Usern ohne Einbezug eineskostenpflichtigen Intermediär.Neue Märkte werden eröffnet. Punkt-zu-Punkt Echtzeittransfer vonGeldmitteln zwischen Finanzinstituten. Wertpapiere werden weltweitgehandelt. Investoren können problemlos weltweit in Firmeninvestieren.Als eines der ersten Informationsdienstleistungsunternehmenüberträgt die Smart Finance AG reale Finanzdaten in den aufstrebendenKrypto Markt.Um unsere Visionen wahr werden zu lassen und die Blockchain aufNEM Technologie zu fördern, haben wir uns dazu entschlossen, einenTeil unserer Aktien in Blockchain Wertpapiere umzuwandeln.Mehr Informationen erfahren Sie auf unseren Webseitewww.smart-finance24.chPressekontakt:Aussender: Smart Fiance 24 AGAnsprechpartner: Hans SchnuwiakTel.: +41 (0) 71 588 02 40E-Mail: info@smart-finace24.chWebsite: www.smart-finance24.chOriginal-Content von: Smart Finance 24 AG, übermittelt durch news aktuell