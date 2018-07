Smart & Final Stores: Geht es jetzt um die Wurst?

Weitere Suchergebnisse zu "O'Reilly Automotive":

Per 23.07.2018 wird für die Aktie Smart & Final Stores am Heimatmarkt New York der Kurs von 5,5 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lebensmitteleinzelhandel".In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Smart & Final Stores auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,82 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Staples") liegt Smart & Final Stores damit 34,29 Prozent unter dem Durchschnitt (3,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Retail - Consumer Staples" beträgt -1,47 Prozent. Smart & Final Stores liegt aktuell 29,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

