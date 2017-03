Smart Data auf der CeBIT 2017

Berlin (ots) - Vom 20. bis 24. März 2017 präsentiert sich dasTechnologieprogramm "Smart Data - Innovationen aus Daten" auf demStand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) inHalle 6, Stand C40 auf der CeBIT in Hannover. DieSmart-Data-Begleitforschung stellt unter anderem eine Analyse zurUmsetzbarkeit eines Identitätsmanagement-Konzepts im Internet vor undüberreicht diese Matthias Machnig, dem ParlamentarischenStaatssekretär bei der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie.Zudem wird das Technologieprogramm zusammen mit vier seiner insgesamt16 Projekte auf dem Stand vertreten sein und zahlreichePaneldiskussionen und Vorträge ausrichten.Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der Nutzung vonInternetdiensten über Landesgrenzen hinweg wird eine sichereKommunikation im Internet immer wichtiger. Doch wie kann man seineIdentität online authentifizieren? Und kann dem Nutzer ermöglichtwerden, selbst zu entscheiden, welche persönlichen Daten von wemeingesehen werden können? Die französischeStandardisierungsinitiative ISÆN (Individual perSonal data AuditableaddrEss Number) hat ein Konzept entwickelt, mit dem ein umfassendesund sicheres "Identity Management" im Internet möglich wird. DieBegleitforschung des Technologieprogramms "Smart Data - Innovationenaus Daten" hat die Einsatzmöglichkeiten von ISÆN untersucht undüberreicht die Ergebnisse dieser Analyse auf der CeBIT anStaatssekretär Matthias Machnig.Auf dem Stand des BMWi präsentiert sich die Begleitforschung vonSmart Data außerdem gemeinsam mit den Projekten KDI - KlinischeDatenintelligenz, SD4M -Smart Data for Mobility und Smart Data Websowie mit dem neuen Projekt FAST Genomics.Vorstellung und Übergabe der ISÆN-AnalyseForum des BMWi, Halle 6, Stand C40Mittwoch, 22. März 201712:15 Uhr Vorstellung der Analyse zu ISÆN (Individual perSonaldata Auditable addrEss Number)- Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen, FZI ForschungszentrumInformatik, Leiter Smart Data Begleitforschung- Peter Schaar, Europäische Akademie für Informationsfreiheit undDatenschutz (EAID)12:30 Uhr Paneldiskussion: Dezentrale Transaktions- undGeschäftsmodelle durch sicheres Identity Management- Matthias Machnig, Parlamentarischer Staatssekretär bei derBundesministerin für Wirtschaft und Energie- Prof. Dr.-Ing. Peter Liggesmeyer, Präsident der Gesellschaft fürInformatik und Geschäftsführer Fraunhofer Institut fürExperimentelles Software Engineering IESE- Prof. Dr. Thomas P. Zahn, Geschäftsführer desGesundheitswissenschaftlichen Instituts Nordost der AOK Nordostund Leiter Smart-Data-Projekt SAHRA - Smart Analysis - HealthResearch Access- ebenfalls mit Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen und Peter SchaarWeitere Vorträge und Panel-DiskussionenVDE/GI-Forum, Convention Center, Saal 15/16Dienstag, 21. März 201711:00 Uhr Paneldiskussion: Smart Data im Energiemanagement- Dr.-Ing. Jörg Benze, Principal Consultant T-Systems MultimediaSolutions GmbH, Vorsitz VDE|ITG Fokusprojekt"Energieinformationsnetze & -systeme"- Prof. Dr.-Ing. Peter Liggesmeyer, Präsident der Gesellschaft fürInformatik e.V. (GI), Technische Universität Kaiserslautern undInstitutsleiter Fraunhofer IESE- Yvonne Therese Mertens, Geschäftsführende GesellschafterinATHION GmbH- Dr.-Ing. Albrecht Reuter, Fichtner IT Consulting AG und LeiterSmart-Data-Projekt SmartEnergyHub- Moderation: Prof. Dr. Erich Zielinski, Berater des Vorstands ITGim VDE, Beauftragter der Alcatel-Lucent-Stiftung fürKommunikationsforschung,Anmeldung unterhttps://anmeldung.vde.com/php/evewa2.php?menu=02&vid=13265Forum des BMWi, Halle 6, Stand C40Mittwoch, 22. März 201710:00 Uhr Paneldiskussion: Wie und was wir aus Big Data lernenkönnen - Herausforderungen und Handlungsempfehlungen- Dr. Ramin Assadollahi, Gründer und Chief Executive Officer ExBLabs GmbH- Dr. Christina Kratsch, Data Scientist bei der Comma Soft AG(Smart-Data-Projekt FAST Genomics)- Ingo Schwarzer, Chief Digitalist bei der DB Systel GmbH(Smart-Data-Projekt SD4M - Smart Data for Mobility)- Prof. Dr. Volker Tresp, Siemens (Principal), Professor an derLudwig-Maximilians-Universität München und LeiterSmart-Data-Projekt KDI - Klinische DatenintelligenzSoftware AG-Stand, Halle 4, Stand C11Mittwoch, 22. März 201710:00 Uhr Being Prepared: Smart Data in Disaster Risk ManagementVortrag von Dr. Marlene Willkomm, Stadtentwässerungsbetriebe Köln,AöR und Dr. Stefan Jäger, geomer GmbH, beide Smart-Data-Projektsd-kama - Smart-Data-KatastrophenmanagementFuture Talk, Halle 6, Stand A54Mittwoch, 22. März 201716:00 Uhr Vorstellung der DIN SPEC "Taxonomie für Regelwerke zuSmart Data" und anschließende Paneldiskussion: "Daten alsWirtschaftsgut. Zwischen Datenschutz und Datenökonomisierung"- Dr. Alexander Duisberg, Partner bei Bird & Bird- Filiz Elmas, Koordinatorin für den Bereich DigitaleTechnologien, DIN Deutsches Institut für Normung e. V.- Prof. Dr.-Ing. Stefan Jähnichen, Leiter Smart DataBegleitforschung vom FZI Forschungszentrum Informatik- Moderation: Reinhard Karger, Deutsches Forschungszentrum fürkünstliche Intelligenz, DFKI GmbHForum des BMWi, Halle 6, Stand C40Freitag, 24. 12.15 Uhr Big Data für die GesundheitsforschungVortrag von Dr. Christina Kratsch, Data Scientist bei der CommaSoft AG in Bonn (Smart Data-Projekt FAST Genomics)Über Smart Data - Innovationen aus DatenMit dem Technologieprogramm "Smart Data - Innovationen aus Daten"fördert das BMWi von 2014 bis 2018 insgesamt 16 Leuchtturmprojekte,die den zukünftigen Markt von Big-Data-Technologien für die deutscheWirtschaft erschließen sollen. Smart Data ist Teil derHightech-Strategie und der Digitalen Agenda der Bundesregierung.Weitere Informationen zum Smart-Data-Technologieprogrammwww.smart-data-programm.de.