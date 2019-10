Smart Country Convention schlägt Brücke zwischen Behörden und Digitalwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) -- 12.700 Teilnehmer, 150 Aussteller und über 400 Sprecher auf 4Bühnen- Nächste Smart Country Convention findet vom 27.-29. Oktober 2020stattMit 12.700 Teilnehmern, 150 Ausstellern und 400 Sprechernverzeichnet die zweite Smart Country Convention nach drei Tagen neueRekorde. Die Kongressmesse rund um die digitale Verwaltung, SmartCity und Smart Region erweiterte sich um drei Digitalkonferenzen,neue interaktive Formate und einen Karrieretag. "Ein deutliches Plusbei der Zahl der Besucher und der Aussteller - die zweite Auflage derSmart Country Convention zeigt die Bedeutung des ThemasDigitalisierung auf allen Ebenen - den Regierungen, Rathäusern undöffentlichen Unternehmen", bilanziert Messe-Berlin-Chef Dr. ChristianGöke nach drei Tagen. Laut einer Umfrage des Digitalverbands Bitkomfindet jeder zweite Bundesbürger (56 Prozent) seinen Wohnort nochnicht digital genug. Sechs von zehn (63 Prozent) können sich abervorstellen, in einer Stadt oder Gemeinde mit vielen digitalenAngeboten zu leben. "Die Entwicklung der Stadt der Zukunft ist eineGemeinschaftsaufgabe für Politik und Verwaltung, Wirtschaft undWissenschaft. Die Smart Country Convention hat alle entscheidendenAkteure zusammengebracht", sagt Bitkom-Präsident Achim Berg.Als diesjähriges Partnerland und Smart-Country-Vorbild brachteLitauen über drei Tage hinweg internationale Erfahrungen mit ein. Derlitauische Botschafter Darius Jonas Semaska erklärt: "Es war einegroße Ehre für Litauen, als Land digitaler Innovationen auf der SmartCountry Convention in diesem Jahr Partnerland zu sein. Diefortgeschrittenen Lösungen der litauischen Unternehmen können zurVerbesserung der öffentlichen Verwaltung von anderen Ländernbeitragen. Wir sind sicher, dass unsere hier geknüpften Kontakte dieZusammenarbeit zwischen Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung vonLitauen und Deutschland stärken werden."Neben dem Bundesinnenministerium als Schirmherr und PartnerlandLitauen wurde die Veranstaltung wieder von den drei kommunalenSpitzenverbänden - Deutscher Städte- und Gemeindebund, Städtetag,Landkreistag - und dem Verband Kommunaler Unternehmen (VKU)unterstützt. Dr. Christian Göke gibt als Ziel für die kommenden Jahrevor: "Auf der Basis des Erfolgs unserer Partnerländer Dänemark in2018 und Litauen in 2019 werden wir auch die Attraktivität fürinternationale Aussteller und Besucher konsequent ausbauen."Smart Country Convention zieht 2020 in den neuen hub27Die Smart Country Convention wird vom 27.-29. Oktober 2020 diedritte Auflage erleben und findet erstmals im neuen hub27 auf demBerliner Messegelände statt. Die Digitalisierung von Städten,Gemeinden und Regionen ist das zentrale Thema der Smart CountryConvention, die alle relevanten Vertreter von Verwaltungen, Politik,Digitalwirtschaft, Verbänden und Wissenschaft zusammenbringt. Diedreitägige Veranstaltung ist eine Kombination aus Kongress,Workshops, Weiterbildungsveranstaltungen und Ausstellung. Dabei gehtes sowohl um die digitale Verwaltung als auch um die Digitalisierungöffentlicher Dienstleistungen, etwa in den Bereichen Energie,Mobilität, Sicherheit, Abfall, Wasser, Bildung und Gesundheit. DieSmart Country Convention richtet sich an Vertreter von Bund, Ländern,Landkreisen, Städten und Gemeinden und kommunalen Unternehmen.Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es unterwww.smartcountry.berlinPressekontakt:Britta WoltersPR ManagerT: +49 30 3038-2279britta.wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell