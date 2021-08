Smart Country Convention findet digital statt

Berlin (ots) -- Kongressmesse für den Public Sector zeigt digitale Lösungen virtuell- Im Fokus stehen E-Government am 26.10. und Smart City am 27.10.Berlin (ots) - Eine digitale Verwaltung und die Entwicklung smarter Städte - das sind die Ziele der Smart Country Convention. Die vierte Auflage der Veranstaltung wird am 26. und 27. Oktober 2021 digital stattfinden. Das gaben der Digitalverband Bitkom und die Messe Berlin heute bekannt und reagieren damit auf den Wunsch der Branche und der Teilnehmenden. Am 26. Oktober 2021 rückt E-Government als Thema in den Mittelpunkt, am 27. Oktober 2021 liegt der Fokus auf Smart City. Das Programm wird live aus dem Studio übertragen und die Teilnehmenden können sich virtuell miteinander austauschen und vernetzen. "Bei der Digitalisierung von Staat und Verwaltung stehen wir in Deutschland noch am Anfang und haben im internationalen Vergleich massiv Nachholbedarf. Das Thema duldet keinen Aufschub. Und so findet die Veranstaltung in diesem Jahr trotz der anhaltenden Corona-Pandemie wieder statt, aber zu 100 Prozent digital - um an zwei Tagen Know-how, Inspiration und Kontakte zu vermitteln", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. "Die Smart Country Convention setzt gerade im Wahljahr 2021 wichtige Impulse, Deutschland ins digitale Zeitalter zu führen."Die Smart Country Convention bringt Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Kommunen zusammen. Ziel ist es, von den Besten zu lernen, die Digitalisierung zu beschleunigen und bürgergerecht umzusetzen. Alle Angebote können in diesem Jahr wieder online wahrgenommen werden. Jens Heithecker, Executive Vice President Messe Berlin, erklärt: "Wir hätten uns natürlich sehr gewünscht, dass die Smart Country Convention live stattfinden kann, wir können unseren Ausstellern und Partnern jedoch nicht die nötige Planungssicherheit bieten. Mit der Special Edition wollen wir den Teilnehmenden eine virtuelle Plattform zum Austausch bieten. Denn in Zeiten wie diesen ist das Thema Digitalisierung des Public Sectors wichtiger denn je. Ob Experten-Vorträge oder Produktpräsentationen der Aussteller rund um E-Government und Smart City - die Special Edition gibt einen profunden Einblick, was in Sachen Digitalisierung möglich ist."Interessierte können sich ab sofort kostenfrei zur Special Edition der Smart Country Convention anmelden. Weitere Informationen gibt es unter www.smartcountry.berlinPressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta Woltersstellvertretendende PressesprecherinTeamleiterin und PR ManagerinTel.: 030 - 3038 2279E-Mail: britta.wolters@messeberlin.dewww.messe-berlin.deEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppe Messe BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.deTwitter: @MesseBerlinOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell