Smart Country Convention: Neue Kongressmesse zur Digitalisierung von Städten und Gemeinden (FOTO)

Berlin (ots) -Bitkom und Messe Berlin starten Plattform für Verwaltungen undöffentliche Unternehmen in Bund, Ländern und KommunenPremiere ist vom 20. bis 22. November 2018 in BerlinMit der Smart Country Convention (SMACC) startet im Herbst 2018eine neue Kongressmesse zur Digitalisierung von Verwaltungen undöffentlichen Dienstleistungen. Die vom Digitalverband Bitkom inZusammenarbeit mit der Messe Berlin durchgeführte Veranstaltungfindet erstmals vom 20. bis 22. November 2018 im CityCube Berlin undauf dem angrenzenden Messegelände statt. Die SMACC vereint Kongress,Workshops und eine Leistungsschau digitaler Lösungen unter einemDach. Im Mittelpunkt steht die Digitalisierung von Städten, Gemeindenund des öffentlichen Raums. Dabei geht es sowohl um die digitaleVerwaltung als auch um Infrastrukturen in den Bereichen Energie,Mobilität und die öffentliche Sicherheit. Ebenso wird dieDigitalisierung öffentlicher Angebote rund um Ver- und Entsorgung,Bildung, Gesundheit und das Wohnen adressiert. "Digitalisierung machtvor den Amtsstuben und öffentlichen Unternehmen nicht halt. Die SMACCwird zeigen, wie Verwaltungen effizienter und die öffentliche Handleistungsfähiger werden kann - von der Großstadt bis in denländlichen Raum", kommentiert Bitkom-Präsident Achim Berg das neueFormat. Dr. Christian Göke, Vorsitzender der Geschäftsführung derMesse Berlin GmbH, misst der SMACC großes Potential zu: "Wir werdendie Smart Country Convention von Beginn an als die führendeVeranstaltung rund um die Digitalisierung des öffentlichen Raumspositionieren: ein Must-Be für jedes hier aktive Unternehmen und einMust-Go für alle, die in Verwaltungen, Behörden und öffentlichenUnternehmen mit der Digitalisierung befasst sind."Die Kongressmesse wird vom Bundesministerium des Innern undführenden Unternehmen der Digitalwirtschaft wie der Deutschen Telekomund Europas größtem Softwarehaus SAP unterstützt. InstitutionellePartner sind der Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag, derDeutsche Städte- und Gemeindebund, der Verband Kommunaler Unternehmen(VKU) und das Nationale E-Government Kompetenzzentrum (NEGZ).Präsidium und Hauptvorstand des Bitkom haben das Konzeptverabschiedet. Mit dem "Behörden Spiegel" ist ein führendesInformationsmedium für Verwaltungen als Medienpartner von Beginn anmit dabei.Bitkom-Präsident Berg: "Die Digitalisierung des öffentlichenSektors ist eine der wichtigsten und drängendsten Aufgaben dieserZeit. Die Technologien entwickeln sich rasant und derErklärungsbedarf ist enorm. Mit der Smart Country Convention gebenwir diesem Thema eine Plattform." An drei Tagen werden in Berlininnovative digitale Lösungen präsentiert. "Wir freuen uns besondersüber die Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände: DeutscherStädtetag, Deutscher Landkreistag und Deutscher Städte- undGemeindebund sowie unseres Partners VKU", sagt Messechef Göke."Gemeinsam werden wir der Digitalisierung des öffentlichen Sektorsdie entscheidenden Impulse geben."Die Smart Country Convention richtet sich besucherseitig anVertreter der Verwaltungen und Behörden von Bund, Ländern, Städtenund Gemeinden, an kommunale und sonstige öffentliche Unternehmensowie an Träger von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen.Ausstellerseitig adressiert sie Anbieter digitaler Lösungen für denöffentlichen Sektor. Das neue Format besteht aus drei Elementen:Kongress: Das dreitägige Kongressprogramm bietet unter anderem mitKeynotes, Diskussionen und dem Public Sector Pitch eine Mischung ausklassischen und innovativen, partizipativen Formaten. Hierfür stehenvier große Bühnen zur Verfügung.Workshops: Während der gesamten Veranstaltung werden in sechsWorkshop Areas qualitativ hochwertige Weiterbildungen rund um dasThema Digitalisierung angeboten. Sie richten sich an Mitarbeiter deröffentlichen Hand und ihrer Unternehmen. Das Weiterbildungsprogrammwird ergänzt durch interaktive Formate wie den Open Data Start-upHackathon.Expo: Die Leistungsschau digitaler Lösungen präsentiert einumfassendes Angebot führender Digitalunternehmen für die öffentlicheVerwaltung und nachgeordnete Behörden, private und öffentlichekommunale Versorger sowie für Träger von Bildungs- undGesundheitseinrichtungen.Die Smart Country Convention wird über 2018 hinaus jeweils zumJahresende im CityCube Berlin stattfinden. Online gibt esInformationen unter smacc.berlin.Über die Messe BerlinDie Messe Berlin zählt zu den zehn umsatz- und wachstumsstärkstenMessegesellschaften der Welt mit eigenem Veranstaltungsgelände. Zuihrem breiten Veranstaltungsportfolio gehören die fünf globalenMarken Internationale Grüne Woche Berlin, ITB Berlin / ITB Asia inSingapur, IFA / CE China, InnoTrans sowie Fruit Logistica Berlin /Asia Fruit Logistica in HongKong. 30.000 nationale wie internationaleBerichterstatter pro Jahr auf den Berliner Veranstaltungen machen dieMesse Berlin darüber hinaus zum größten medialen Botschafter derHauptstadt. www.messe-berlin.deÜber BitkomBitkom vertritt mehr als 2.500 Unternehmen der digitalenWirtschaft, davon gut 1.700 Direktmitglieder. Sie erzielen allein mitIT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190Milliarden Euro, darunter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. DieBitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr als 2 MillionenMitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen 1.000Mittelständler, mehr als 400 Start-ups und nahezu alle Global Player.Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oderInternetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereichder digitalen Medien tätig oder in anderer Weise Teil der digitalenWirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz inDeutschland, jeweils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4Prozent aus anderen Regionen. Bitkom fördert und treibt die digitaleTransformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für einebreite gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein.Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit führenden Digitalstandortzu machen.Pressekontakt:Messe Berlin GmbHBritta WoltersTeamleiterin und PR-ManagerinTel.: 030 - 3038 2279E-Mail: wolters@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell