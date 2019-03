Smart City Index: Wien und London sind die fortschrittlichsten Städte (FOTO)

Finanztrends Video zu



München (ots) -- Neue Studie von Roland Berger zeigt: Im gesamten Rankingschneiden asiatische Metropolen durchschnittlich besser ab alseuropäische- 90 Prozent der Städte haben noch keine ganzheitlichenStrategien- Aus Deutschland schafft es nur Berlin ins obere Drittel- Erfolgreiche Smart Cities gehen bei der Umsetzung mit zentralenEntscheidungsorganen und Pilotprojekten voranSteigende Bevölkerungszahlen, Staus und Luftverschmutzung stellenkleine und große Städte weltweit vor Herausforderungen. Mit digitalenTechnologien, eingebettet in eine Smart City-Strategie, könnten dieseProbleme gelöst werden. So wird zum Beispiel ein E-Mobilitätskonzepterst durch vernetzte Verkehrsmanagementsysteme und intelligenteStromnetze vervollständigt. Eine ganzheitliche Strategie ist alsoerforderlich, damit einzelne Maßnahmen sich zu einem erfolgreichenSmart City-Konzept weiterentwickeln, so die Roland Berger-Experten inihrem zweiten "Smart City Strategy Index". Dafür wurden 153 Städteweltweit analysiert.Im neuen Index schneidet Wien erneut am besten ab. "Dieösterreichische Hauptstadt überzeugt mit ihrer ganzheitlichenRahmenstrategie und innovativen Lösungen für Mobilität, Umwelt,Bildung, Gesundheit und Verwaltung sowie einer Fortschrittskontrolleder einzelnen Projekte", erklärt Roland Berger-Partner Thilo Zelt. Anzweiter Stelle im Ranking folgt London, doch im Schnitt zeigen vorallem asiatische Metropolen überzeugende Smart City-Konzepte. Von dendeutschen Städten befindet sich nur Berlin im oberen Drittel desRankings.Mit ganzheitlichen Konzepten zur Smart CityDie Zahl der Städte mit einer klaren Smart City-Strategie hat sichin den letzten zwei Jahren von 87 auf 153 fast verdoppelt. Insgesamtzeigen 90 Prozent der Städte allerdings immer noch keineganzheitlichen Smart City-Konzepte. Dabei ist die Strategie nur dererste Schritt, entscheidend ist die Umsetzung.Wien punktet zum Beispiel mit fortschrittlichen E-Health-Ansätzenund bietet als erstes deutschsprachiges Land offene Verwaltungsdaten.London versieht Straßenlaternen und Bänke mit öffentlichem WLAN,Luftqualitätssensoren und Ladestationen für Elektrofahrzeuge.Singapur hingegen hat mit dem sogenannten "SingPass" ein digitalesIdentifikationssystem und installiert momentan intelligenteBeleuchtungssysteme, autonome Shuttles und Telemedizin.Strategien werden unzureichend umgesetztBei der Umsetzung der Konzepte gibt es ebenfalls deutlichenNachholbedarf. "Oft liegt das aber nicht an den Strategien selbst,sondern an unklaren Verantwortlichkeiten - es fehlt nicht selten einekoordinative Funktion mit dem entsprechenden Know-how, die dasProjekt vorantreibt", bemängelt Zelt.Ein zentrales Entscheidungsorgan, wie der Chief Digital Officer inLondon oder die Smart City Agency in Wien, können hier Abhilfeschaffen: Sie bündeln technische Kompetenz und steuern zentralProjekte. Gleichzeitig koordinieren sie als übergeordnete Stelle dieunterschiedlichen Interessen von Stadt, Service- und Lösungsanbieternsowie der Regierung.Die Koordination aller beteiligten Gruppen ist ein Schlüssel zumErfolg für eine Smart City-Strategie, rechtlich klareRahmenbedingungen ein weiterer: "Es muss ein rechtlicher Rahmengeschaffen werden, um die erfassten Daten zu schützen. Auf deranderen Seite müssen die Städte eine Infrastruktur aufbauen, um Datenfür sich nutzbar zu machen", sagt Thilo Zelt.Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:www.rolandberger.de/pressemitteilungenRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eineunabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von rund 230Partnern.Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Roland BergerClaudia RussoHead of Marketing & CommunicationsGermany, Austria and SwitzerlandTel.: +49 89 9230-8190E-Mail: Claudia.Russo@rolandberger.comwww.rolandberger.comOriginal-Content von: Roland Berger, übermittelt durch news aktuell