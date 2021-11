Smart City Expo und Tomorrow Mobility verbinden das Ökosystem der Stadtinnovation neu

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Smart City Expo World Congress (http://www.smartcityexpo.com/) (SCEWC), das führende internationale Gipfeltreffen für Städte und intelligente urbane Lösungen, das von der Fira de Barcelona organisiert wird, und der Tomorrow Mobility World Congress (TMWC) brachten das urbane Innovationsökosystem drei Tage lang in Barcelona zusammen und vernetzten es neu. Mit mehr als 14.000 Teilnehmern aus 120 Ländern, 400 Städten und 350 Experten haben die Veranstaltungen die globale Debatte über die urbane Transformation mit Resilienz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität als Schlüsselthemen in einer post-pandemischen Landschaft neu belebt. Zum ersten Mal wurden der Smart City Expo World Congress und die Tomorrow Mobility gemeinsam mit PUZZLE X veranstaltet.Bei ihrer ersten hybriden Ausgabe registrierten SCEWC und TMWC auch 16.000 digitale Besucher, die die drei Tage mit Inhalten und Interviews verfolgten, die über Tomorrow.City, die digitale Plattform der Veranstaltung, übertragen wurden.Der Direktor des Smart City Expo World Congress, Ugo Valenti, sagte heute, dass "die diesjährige Veranstaltung sich als eine der wichtigsten Ausgaben der Smart City Expo erwiesen hat. Das städtische Innovationsökosystem musste nach 18 Monaten voller Einschränkungen und Schwierigkeiten wieder in Gang kommen. Und Barcelona ist wieder einmal der Ort, den Städte, Unternehmen und Experten aus aller Welt gewählt haben, um sich zu versammeln und den dringend benötigten Anstoß für einen nachhaltigen städtischen Wandel zu geben. Wir bereiten bereits die Ausgabe 2022 vor und sind sehr zuversichtlich, dass sie die beste aller Zeiten sein wird."Der SCEWC befasste sich mit den wichtigsten städtischen Herausforderungen im Rahmen eines Konferenzprogramms, das in acht Themenbereiche gegliedert war - Enabling Technologies, Energie & Umwelt, Mobilität, Governance, Wohnen & Inklusion, Wirtschaft, Infrastruktur & Gebäude sowie Sicherheit. Zu den Hauptrednern gehörten Carlos Moreno, Wissenschaftler und Sonderbeauftragter des Pariser Bürgermeisters für intelligente Städte, Jeff Merrit, Leiter des Bereichs urbane Transformation beim Weltwirtschaftsforum und erster Innovationsdirektor der Stadt New York, sowie María Fernanda Espinosa, ehemalige Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen.World Smart City AwardsDie Stadt Buenos Aires wurde als Smart City des Jahres 2021 ausgewählt, weil sie einen langjährigen Plan für die Bewirtschaftung fester Abfälle entwickelt hat, der die Abfallentsorgung auf lokalen Deponien reduziert und die Verringerung der Abfallerzeugung und -trennung fördert. Benedetta Tagliabue und Carlos Moreno erhielten den Leadership Award für ihre Beiträge zu Smart-Cities-Projekten weltweit in den letzten 10 Jahren.Nach dem erfolgreichen Abschluss der Messe 2021 arbeitet der SCEWC bereits an seiner 11. Ausgabe, die vom 15. bis 17. November 2022 stattfinden wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1692582/Smart_City_Expo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell