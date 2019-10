Smart City Expo World Congress erlebt bei seiner nächsten Ausgabe deutliches Wachstum

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der Smart City Expo WorldCongress (http://www.smartcityexpo.com/) (SCEWC), die führendeinternationale Veranstaltung für Städte und intelligenteStadtlösungen, die von der Fira de Barcelona organisiert wird, wirdbei seiner nächsten Ausgabe ein deutliches Wachstum verzeichnen. Beider neunten Auflage wird sich SCEWC auf zwei Hallen desVeranstaltungsortes Gran Via verteilen, verzeichnet ein Wachstum von20 % und bricht zum neunten Mal in Folge den Rekord. Unter dem ThemaCities Made of Dreams (Städte, die aus Träumen gemacht sind) werdendie Messe und der Kongress den Wandel behandeln, den Metropolen imletzten Jahrzehnt erlebt haben, sowie zeigen, wie viele Lösungen, diefrüher als reine Tagträume erschienen, heute Realität sind und wiewir mit den vorhandenen Mitteln in naher Zukunft noch mehr Träume indie Realität umsetzen können.Das Kongressprogramm gliedert sich in 5 Themenbereiche: DigitaleTransformation, Urbane Umwelt, Mobilität, Governance & Finanzen undInclusive & Sharing Cities; es umfasst Themen wie Data-driven Cities(datengesteuerte Städte), 5G und die Zukunft der Konnektivität,Resilient Cities (belastbare Städte), Gentrifizierung, InnovativeTransportsysteme, Multilevel Governance, Sharing and CollaborativeEconomy, Circular Economy und Cities for All (Städte für alle). ImJahr 2019 wird die Veranstaltung gemeinsam mit dem Smart MobilityCongress durchgeführt.Zu den Hauptrednern gehören Janette Sadik-Khan, eine der weltweitführenden Autoritäten für Verkehr und städtische Transformation undehemalige Verkehrskommissarin von New York City; Shira Rubinoff, eineanerkannte Führungskraft und Influencerin für Cybersicherheit, diemehrere Projekte zum Thema "Frauen in der Technologie" geleitet hat;und Laura Tenenbaum, eine preisgekrönte Wissenschaftskommunikatorin,die Senior Science Editor der NASA-Website zum ThemaMeeresspiegelanstieg, Eismassenverlust und regionaleKlimaauswirkungen war.Unter den 1.000 Ausstellern der Ausgabe 2019 sind Bosch, Cisco,CityDO, Deloitte, Deutsche Telekom, Engie, FCC, Huawei, Citypossibleby Mastercard, Microsoft, Siemens und Suez. Ebenso werden vieleStädte und Länder ihre Projekte vorstellen, darunter Österreich,Belgien, Dänemark, Dubai, Deutschland, Finnland, Holland, Israel,Südkorea, London, Moskau, New York, Norwegen, Prag, Schweden und dieUSA.Ein internationaler MaßstabAuf seiner letzten Ausgabe versammelte der SCEWC 700 Städte ausaller Welt sowie 844 Aussteller, über 400 Referenten und 21.331Teilnehmer aus 146 Ländern. Die internationale Bedeutung der Messehat mit regionalen Veranstaltungen in Atlanta (USA), Curitiba(Brasilien), Kyoto (Japan), Puebla (Mexiko) und Buenos Aires(Argentinien) zugenommen, wodurch sich die Smart City Expo weiter alsinternationale Leitveranstaltung für intelligente Stadtlösungenetabliert, mehr Teilnehmer angezogen werden und das Interesse an derjährlichen globalen Veranstaltung in Barcelona steigt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1015483/Smart_City_Expo_World_Congress.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/481980/Fira_de_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:Folc Lecha+34-93-233-3555flecha@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell