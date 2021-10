Smart City Expo World Congress 2021 bringt die urbane Innovationsbranche wieder zusammen

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Der Smart City Expo World Congress (SCEWC), das führende internationale Gipfeltreffen für Städte und intelligente urbane Lösungen, das von der Fira de Barcelona organisiert wird, wird die urbane Innovationsbranche erneut und persönlich zusammenbringen, um das 10-jährige Jubiläum der Veranstaltung zu feiern. Vom 16. bis 18. November wird die Veranstaltung mit über 400 Ausstellern und 300 Rednern unter dem Motto We are the cities we make über den Wandel der Metropolen nach der Pandemie und die Notwendigkeit nachdenken, die Bedürfnisse ihrer Bürger noch mehr als bisher zu erfüllen.Die Veranstaltung wird die führenden internationalen Experten und Unternehmen versammeln, um Wissen auszutauschen und die zahlreichen Herausforderungen zu bewältigen, die mit der Transformation der Städte verbunden sind. Um die vielen beteiligten Bereiche abzudecken, ist das Kongressprogramm in acht Themenbereiche gegliedert: Grundlagentechnologien, Energie und Umwelt, Mobilität, Governance, Wohnen und Integration, Wirtschaft, Infrastruktur und Gebäude sowie Sicherheit und Gefahrenabwehr.Städtische Lösungen sind ein entscheidendes Element des Smart-City-Ökosystems, und die 400 ausstellenden Unternehmen werden ihre neuesten Produkte und Technologien vorstellen. Unter diesen Unternehmen sind Abertis Mobility Solutions, Cisco, City Possible by Mastercard, FCC Environment, Huawei, Microsoft, Motorola, Seat, Smart Ports: Piers of the Future und Ubiwhere. Ebenso werden zahlreiche Städte und Länder aktuelle Projekte vorstellen, darunter Argentinien, Barcelona, Belgien, Berlin, Brasilien, Buenos Aires, Chile, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Den Haag, Indien, Italien, Kanada, Kolumbien, Lettland, die Niederlande, Norwegen, Österreich, Paris, Polen, Schweden und die USA.Der UCLG-WeltratDer SCEWC wird auch den Weltrat der United Cities and Local Governments Organization (UCLG) beherbergen, das jährliche Treffen des größten globalen Netzwerks von Städten und Kommunal-, Regional- und Metropolregierungen. Die UCLG wird in Barcelona unter dem Titel "Smart Cities and Territories, Pillars of the Common Agenda" (Intelligente Städte und Territorien, Säulen der gemeinsamen Agenda) zusammenkommen, um die Strategie der kommunalen Bewegung und ihren Beitrag zur gemeinsamen UN-Agenda zu definieren.Die Zukunft der Mobilität und der MaterialienDer SCEWC wird seine Rolle als Plattform für den Wissensaustausch stärken, indem er zwei neue Veranstaltungen ausrichtet: Tomorrow.Mobility und PUZZLE X. Tomorrow.Mobility wird vom EIT Urban Mobility mitorganisiert und wird sich auf die Förderung der Gestaltung und Einführung neuer nachhaltiger städtischer Mobilitätsmodelle konzentrieren, während PUZZLE X, das gemeinsam mit der Advanced Material Future Preparedness Taskforce und der Mobile World Capital Barcelona organisiert wird, darauf abzielt, das Potenzial von Frontier-Materialien zu erfassen, um einige der Herausforderungen zu lösen, denen sich die Gesellschaft gegenübersieht.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1668189/Smart_City_Expo_World_Congress_2021.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:+34 628 162 674Salvador BilurbinaOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell