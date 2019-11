Smart City Expo World Congress 2019: ein leuchtendes Vorbild für Nachhaltigkeit und Inklusivität

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Der Smart City Expo WorldCongress (http://www.smartcityexpo.com/) (SCEWC), die führendeinternationale Veranstaltung zu Städten und Lösungen für dieintelligente Stadt, die von Fira de Barcelona organisiert wird,fördert nicht nur lebenswertere, nachhaltigere und inklusivereStädte, sondern geht auch mit gutem Beispiel voran. Bei seinerAusgabe 2019, die vom 19. bis zum 21. November stattfindet, wird derSCEWC zwei Initiativen zur Vermeidung von Abfall und für mehrInklusivität durchführen, die darauf ausgerichtet sind, eininternationaler Maßstab für nachhaltige und integrativeMesseorganisation zu werden.Die Initiative "Towards Zero Waste" wird Dematerialisierung,selektive Abfallsammlung, Abfallvermeidung und Wiederverwendung vonMaterialien sowie Emissionsausgleich umsetzen, um den SCEWC sonachhaltig wie möglich zu machen. Die im Plan enthaltenen Maßnahmenumfassen die Beseitigung von Einwegkunststoffen, die Eliminierung vonLebensmittelabfällen, die Wiederverwendung von Materialien -einschließlich von Pässen und Passhaltern, selektive Abfallsammlung,die Dematerialisierung von Veranstaltungstools (Event-App,elektronische Rechnungsstellung, E-Kiosk und Presse-Ecke) und denAusgleich von CO2-Emissionen.Die diesjährigen Initiativen beinhalten ein Projekt, um den Gewinnaus Merchandising-Umsätzen in die Wiederaufforstung des spanischenDorfes Traid zu investieren. Die Initiative wurde zusammen mit CO2Revolution durchgeführt, einem lokalen Start-up, das einintelligentes Saatgut entwickelt hat, das von Drohnen aus gesätwerden kann. Diese neue Technologie ermöglicht die Wiederaufforstunggroßer Landflächen innerhalb von Stunden und zu niedrigen Kosten.Im Jahr 2018 hat die Initiative "Towards Zero Waste" des SCEWC dieProduktion von mehr als 15.300 kg Abfall verhindert - ein Anstieg von190 % gegenüber 2017, die selektive Sammlung von 10.740 kg Abfallsichergestellt - 253 % mehr als 2017, 23.000 m2 Teppichwiederverwendet und 181,25 Tonnen CO2 ausgeglichen.Towards InclusivityInklusivität wird der Schwerpunkt des Programms "TowardsInklusivität" sein, mit dem sichergestellt werden soll, dass dieVeranstaltung für alle Teilnehmer zugänglich ist und sich jederrepräsentiert und gehört fühlt. Die Initiative umfasst Maßnahmen wiedie Bereitstellung von Elektrorollern, um sicherzustellen, dassMenschen mit eingeschränkter Mobilität sich durch denVeranstaltungsort bewegen können, Platzreservierung für Rollstühleund Rollstuhlfahrer in allen Kongressräumen sowie in denSpeisebereichen des Veranstaltungsorts und die Organisation vongeführten Touren für Menschen mit Sehbehinderungen. Kulturelle undReligiöse Vielfalt wird ein weiterer zentraler Schwerpunkt derInitiative sein und die Veranstaltung wird dedizierte Gebetsräumebereitstellen, die allen Bedürfnissen entsprechend eingerichtet sind,Gebetsausstattungen an Teilnehmer für rituelle Waschungen aushändigenund es werden diverse Mittagsmenüs mit Halal-, Koscher- undvegetarischen/veganen Optionen angeboten.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/1023675/Smart_City_Expo_World_Congress.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1023675/Smart_City_Expo_World_Congress.jpg)Pressekontakt:Folc Lecha+ 34 93 233 3555flecha@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell