Die Smart City Expo Shanghai 2021 wird die Rolle der Technologie im Dienste der Städte hervorheben

Vom 14. bis 15. Oktober wird das Postmuseum in Shanghai eine neue Ausgabe der Smart City Expo Shanghai (SCES) ausrichten, der führenden Veranstaltung für urbane Innovation auf dem asiatischen Kontinent. Unter dem Motto "The Smart is Rising" wird sich die zweite Ausgabe der SCES mit der Bedeutung der technologischen Innovation für die Verbesserung des Städtebaus, die Vorteile für die Bürger, die gemeinsamen Chancen und die Schaffung einer besseren Zukunft befassen.Die von der Fira de Barcelona und INTEX organisierte Smart City Expo Shanghai bietet mehr als 20 Sessions zu vier Themenblöcken: digitale Transformation, Energie und Umwelt, Governance und intelligente Mobilität. Diese Themen werden von mehr als 70 regionalen Experten, Akademikern und Branchenführern analysiert, die ihr Wissen mit dem Ziel teilen, die Städte freundlicher für ihre Einwohner zu gestalten.Neben dem Kongress werden auch lokale und internationale Unternehmen an der Veranstaltung teilnehmen, darunter Technologieunternehmen wie Huawei, China Mobile Limited und Cloudwalk Technology, die modernste Lösungen im Bereich der intelligenten Städte und der städtischen Innovation anbieten werden.Am zweiten Tag der Messe werden die Smart City Expo Shanghai Awards verliehen, mit denen die besten Projekte und Erfahrungen in den Bereichen digitale Transformation, Energie und Umwelt, Governance und intelligente Mobilität auf dem asiatischen Kontinent ausgezeichnet werden.Auf der Veranstaltung wird auch der Startschuss für die Barcelona-Shanghai-Brücke gegeben, ein Projekt, das von der Stadtverwaltung Barcelona in Zusammenarbeit mit dem Amt für auswärtige Angelegenheiten der Stadtverwaltung Shanghai organisiert wird, um das 20-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen den beiden Hauptstädten mit verschiedenen Veranstaltungen und Aktivitäten verschiedener öffentlicher und privater Akteure beider Städte zu feiern.SCES ist Teil der Internationalisierungsstrategie des Smart City Expo World Congress, dem führenden internationalen Gipfeltreffen für intelligente Städte und urbane Lösungen, das von der Fira de Barcelona organisiert wird und vom 16. bis 18. November 2021 zum 11. Weitere Veranstaltungen im Rahmen dieser Strategie finden unter anderem in Atlanta (USA), Buenos Aires (Argentinien), Doha (Katar), Curitiba (Brasilien) und Kyoto (Japan) statt.