Die Smart City Expo Doha 2022 wird sich mit den wichtigsten Herausforderungen für die Städte der Zukunft befassen

Barcelona, 8. März 2022 (ots/PRNewswire) -Am 29. und 30. März 2022 wird Msheireb Downtown Doha eine neue Ausgabe präsentieren der Smart City Expo Doha (https://www.smartcityexpodoha.com/), die führende Veranstaltung für urbane Innovation in der Region. Unter dem Motto „Sustaining a Future of Resilience" konzentriert sich die zweite Ausgabe der Messe auf die wichtigsten Herausforderungen, denen sich die Städte von morgen stellen müssen, und auf die Lösungen, die die Technologie der Bevölkerung bieten kann.Die Smart City Expo Doha wird vom Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie der Regierung von Katar mit Unterstützung seines Innovationslabors TASMU organisiert, von Msheireb Downtown Doha ausgerichtet und von der Fira de Barcelona gekauft. Sie bietet ein umfassendes Vortragsprogramm zu fünf Themen: nachhaltige Städte, globale Wirtschaft und digitale Bereitschaft, Sportveranstaltungen und vernetzte Gesellschaft, die Stadt als Plattform und die Neugestaltung digitaler öffentlicher Dienstleistungen.Es werden über 70 internationale und lokale Redner erwartet, die Ideen und Lösungen für eine bessere und nachhaltigere Zukunft der Städte und der Menschen, die in ihnen leben, vorstellen werden. Die Hauptvorträge werden von Peter Hirshberg und Jonas Kjellberg gehalten.Hirshberg ist Experte für Innovationsberatung für Städte und Unternehmen, CEO von Lighthouse.one, Venture Partner beim Catalyst Opportunity Zone Impact Fund und Gründungspräsident des städtischen Innovationszentrums Maker City. Kjellberg ist Mitautor der Gear Up-Bücher, die im MBA-Programm der Stanford University verwendet werden, und Vorsitzender von Nornorm, einem Unternehmen, das ein Kreislaufmodell des Konsums fördert.Neben der Konferenz wird die Veranstaltung auch einen Ausstellungsbereich mit über 50 teilnehmenden Unternehmen aus 20 verschiedenen Ländern umfassen. Dazu gehören Technologieunternehmen wie Ooredoo, Huawei, Microsoft, QNB, Vodafone oder Meeza, die den Besuchern die modernsten Lösungen im Bereich der städtischen Innovation anbieten werden.Die Smart City Expo Doha ist Teil der Internationalisierungsstrategie des Smart City Expo World Congress, des führenden internationalen Gipfeltreffens für intelligente Städte und urbane Lösungen, das von der Fira de Barcelona organisiert wird und vom 15. bis 17. November 2022 zum zwölften Mal in Barcelona, Spanien, stattfinden wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1760046/Smart_City_Expo_Doha_2022.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:Albert Sas,+34 690088359Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell