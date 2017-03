Smart Cities: Vodafone und innogy machen Laternen schlau (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Innogy":

Hannover (ots) -Zwei große Infrastruktur-Spieler tun sich zusammen: Auf der CeBITzeigen Vodafone und innogy die intelligente, digital vernetzteLaterne. Sie sorgt nachts für strahlendes Licht und steckt vollerTechnologien, die das Stadtleben rund um die Uhr verbessern, bietetPassanten Internetzugang per WLAN und sorgt für mehr Sicherheit. Überdie integrierte Notrufsäule lässt sich auf Knopfdruck die Polizeialarmieren und mit der eingebauten Kamera können öffentliche Plätzebei Bedarf überwacht werden. So werden Gefahren früher erkannt. Fürein besseres Klima sorgen eingebaute Sensoren, die ständigUmweltwerte wie etwa den Feinstaubgehalt in der Luft messen. Damithaben Städte jederzeit einen genauen Überblick und können bei zuhohen Werten entsprechende Maßnahmen einleiten. Und dank optionalintegriertem Display erhalten Bürger und Touristen Informationen zuKunst und Kultur oder den neuesten Angeboten des Einzelhandels in derUmgebung."Mit unserem Partner innogy machen wir Deutschlands Städte smartund verbessern dank unserer Highspeed-Netze die Mobilität, Sicherheitund Lebensqualität der Menschen weiter", so Hannes Ametsreiter, CEOVodafone Deutschland.Peter Terium, Vorstandsvorsitzender innogy: "Die Digitalisierungist einer der Megatrends, an dem wir unser Unternehmen konsequentausrichten. Mit starken Partnern wie Vodafone treiben wir neueGeschäftsmodelle voran und bieten unseren Kunden ganz neueMöglichkeiten."Vodafone und innogy werden gemeinsam den Einsatz, der smartenCity-Leuchten ("innogized Poles") und geeignete Geschäftsmodelleausloten. innogy sorgt im Rahmen der Partnerschaft für dieEntwicklung und den Betrieb der Hardware, Vodafone für die Vernetzungund intelligente Kommunikationstechnologie. Erste Piloten sollen indiesem Jahr starten.Pressekontakt:Vodafone Kommunikation+49 211 533 5500presse@vodafone.comOriginal-Content von: Vodafone GmbH, übermittelt durch news aktuell