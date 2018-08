Smart China Expo meldet Investitionsschub in Big Data Intelligence

Chongqing wird zum Dauerveranstaltungsort für Jahrestreffen derTechnologiepioniereChongqing, China (ots/PRNewswire) - Auf der ersten Smart ChinaExpo (SCE 2018), die von gestern bis morgen in der westchinesischenStadt Chongqing stattfindet, fand auf höchster Ebene ein regerAustausch zwischen globalen Technologieriesen wie Alibaba, Tencentund Qualcomm statt, was bereits zur Ankündigung einer Reihe vonInvestitionen in Höhe von beinahe 90 Milliarden USD führte und dieStadt in ihrem Vorhaben bekräftigt, Chinas Pionier im Bereich BigData Intelligence zu werden. Bei der Eröffnungszeremonie präsentierteHan Zheng, Vizepremier von China, ein Glückwunschschreiben vomchinesischen Präsidenten Xi Jinping und gab bekannt, dass Chongqingzum permanenten Veranstaltungsort dieses Events werden wird, auf demjedes Jahr Branchenpioniere zusammenkommen, um die Entwicklung derlokalen und regionalen Technologieindustrie zu fördern.Die SCE 2018 startete mit elf renommierten Unternehmern,Wissenschaftlern und Experten für intelligente Technologien, die ihreVision einer intelligenten Zukunft vorstellten. Im Anschluss fandeine Unterzeichnungszeremonie statt, um 501 wichtigeInvestitionsgeschäfte in Höhe von 612 Milliarden Yuan (88,7Milliarden USD) zu besiegeln, durch die zig Milliarden Dollar in dreiwichtige Sektoren fließen werden: intelligente Fertigung,intelligente Dienstleistungen und Informationstechnologie dernächsten Generation."Ich bin der Überzeugung, dass diese Runde der technologischenRevolution zu Änderungen führen wird, die unsere Vorstellungen beiweitem übertreffen", verkündete Jack Ma, Vorsitzender von Alibaba, inseiner Eröffnungsrede bei der SCE 2018. "In den kommenden 30 Jahrenwird intelligente Technologie in jedem Bereich unseres Lebens Einzughalten und traditionelle Branchen neu gestalten, einschließlichFertigung, Bildung und medizinische Dienstleistungen. Die Zukunftliegt in den Händen jener, die die immensen Möglichkeiten von IT undintelligenten Technologien zu nutzen wissen."Die auf dem Gipfeltreffen angekündigten Investitionen werden dasWachstum von Big Data-Technologie in Bereichen wie integrierteSchaltungen (Integrated Circuitry, IC), Internet der Dinge (Internetof Things, IoT), selbstfahrende Autos, intelligente Fabriken undintelligente Logistik beschleunigen. Die Projekte umschließen Gebietewie mobile LEO-Satellitenkommunikation (Low Earth Orbit),Serviceroboter und Big Data-Rechenzentren, und werden Chongqingsdigitale Wirtschaft, einen Produktionsstandort für alternativangetriebene Fahrzeuge (New Energy Vehicle, NEV) sowie Projekte zuvernetzten Fahrzeugen und elektrischen Batterien ankurbeln, wodurchdie Stadt ihre Lieferkette für die Automobilproduktion verbessernkann.Cristiano Amon, Präsident von Qualcomm, schloss sich der Meinungvon Ma an: "Wir begegnen der zukünftigen Entwicklung von IT mitOptimismus, da unser gesamtes Umfeld zunehmend intelligenter wird."Amon fügte hinzu, dass Qualcomm intensiv seinen Präsenzausbau inChina durch lokale Partnerschaften verfolgt. Außerdem wird derUS-amerikanische Chiphersteller-Riese ein Joint Venture in Chongqinggründen, um die Entwicklung von IoT-Technologien zu beschleunigen."Chongqing ist es eine Ehre, die erste SCE auszurichten und Zeugedieser wichtigen Investitionsabkommen zu sein, die hier unterzeichnetwerden. Wir erhoffen uns eine verstärkte Zusammenarbeit mit Partnernrund um den Globus, um gemeinsam unter dem Motto 'Smart Technology:Empowering the Economy and Enriching Life' ('Intelligente Fertigung:Die Wirtschaft stärken und das Leben bereichern') eine bessereZukunft zu schaffen", so Tang Liangzhi, Bürgermeister von Chongqing.Bitte besuchen Sie für weitere Informationenhttps://www.smartchina-expo.cn/ undhttp://www.ichongqing.info/smart-china-expo/.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/734860/SMART_CHINA_EXPO_signing.jpgFoto -https://mma.prnewswire.com/media/734861/SMART_CHINA_EXPO_hologram.jpgPressekontakt:Dongyan Chen+86-23-6390-76541036108861@qq.comOriginal-Content von: Smart China Expo, übermittelt durch news aktuell